Китайские автомобильные бренды начали летнюю распродажу в России. Скидки затронули модели Haval, Chery и Belgee.

Нынешний летний сезон принес изменения в ценовую политику китайских автопроизводителей на российском рынке. Несколько брендов пересмотрели свои скидочные программы, сделав некоторые модели более доступными.

Haval изменил систему скидок на свои кроссоверы. На модель M6 появилась новая скидка, которой не было ранее, а размер дисконта на Jolion уменьшили на 50 тысяч рублей. Внедорожная линейка Pro стала выгоднее: скидка на H3 выросла до 200 тысяч рублей, а на H5 появилось новое спецпредложение.

Chery сделала более доступным кроссовер Tiggo 4. Благодаря появлению версии с механической коробкой передач, минимальная цена опустилась ниже 2 миллионов рублей. На другие комплектации модели скидку сократили до 70 тысяч.

Belgee увеличил скидки только на одну модель – кроссовер X50 теперь можно купить со скидкой 290 тысяч рублей. На X70 размер дисконта остался прежним.

Корейский KGM (бывший SsangYong) пошел дальше конкурентов, предложив скидки до 750 тысяч рублей на большинство моделей. Исключением стала только базовая версия Tivoli. Китайская Oting сделала спецпредложение на внедорожник Paladin: скидка 700 тысяч рублей на все комплектации.

Автопроизводители подчеркивают, что меняют только условия скидочных программ, оставляя рекомендованные розничные цены без изменений. Такой подход позволяет гибко реагировать на рыночную ситуацию, не объявляя официального снижения цен.