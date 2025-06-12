Российские бронированные Aurus Komendant больше не только для спецслужб. Производитель начал продажи премиальных внедорожников частным лицам.

Премиальные бронированные внедорожники Aurus Komendant, ранее доступные только для государственных нужд, начали поступать частным покупателям. Согласно данным открытых источников, первый экземпляр 2025 года выпуска уже зарегистрирован на гражданское лицо.

До настоящего момента эти автомобили производились исключительно для Федеральной службы охраны. Впервые бронированную версию представили осенью 2023 года во время официального визита глав государств Центральной Азии.

Гражданская модификация имеет несколько отличий от служебных машин:

отсутствуют специальные сигнальные устройства;

изменена конструкция колесных дисков;

используются шины другого типа;

мощность силового агрегата повышена до 636 л.с.

Стоимость базовой комплектации начинается от 49,5 млн рублей. Производитель также анонсировал выпуск удлиненной версии в сотрудничестве с ателье RIDA. Производство бронированных модификаций осуществляется на мощностях НАМИ, тогда как стандартные модели собирают в Татарстане.

На данный момент официальная информация о начале серийных продаж гражданских версий отсутствует. Первый зарегистрированный экземпляр появился в реестрах около месяца назад, что подтверждает переход элитного автотранспорта в частный сектор.