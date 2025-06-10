На энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС загрузили экспериментальные тепловыделяющие сборки ТВС-5.

На одной из ключевых атомных станций России начали испытания тепловыделяющих сборок нового поколения. Речь идет о кассетах ТВС-5, которые разработали для перспективной модели ядерного топливного цикла.

Росатом приступил к опытной эксплуатации ядерного топлива нового поколения на Нововоронежской АЭС. Во время планового ремонта шестого энергоблока специалисты загрузили в реактор ВВЭР-1200 партию сборок ТВС-5. Их изготовил Новосибирский завод химконцентратов, входящий в структуру госкорпорации.

Экспериментальный цикл рассчитан на 18 месяцев и продлится три кампании. Конструкция ТВС-5 рассчитана на автоматизированное производство. Это важно для создания промышленных мощностей, способных выпускать уран-плутониевое топливо для ВВЭР.

Внедрение таких решений — часть российской стратегии по переходу к двухкомпонентной ядерной энергетике. Она предполагает использование как реакторов на тепловых нейтронах, так и «быстрых» установок, а также создание замкнутого топливного цикла с повторным использованием регенерированных материалов.

Кассеты ТВС-5 станут испытательным звеном в этой системе. Если эксплуатация на Нововоронежской станции подтвердит их надёжность, топливо пойдет в промышленное производство. Реакторы ВВЭР остаются основой атомной генерации в России и за рубежом, и новые кассеты должны соответствовать требованиям безопасности и производительности для этого сегмента.