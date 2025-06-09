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Кабул может стать первым современным городом, оставшимся без водных ресурсов
Кабул сталкивается с угрозой исчерпания водных ресурсов, что может привести к серьезным последствиям для его населения. По данным отчета организации Mercy Corps, ситуация требует немедленного внимания международного сообщества.

В столице Афганистана, городе Кабул, складывается критическая ситуация с водой, которая может привести к катастрофическим последствиям для семи миллионов жителей. По данным организации Mercy Corps, уровень подземных вод в городе резко упал, что вызывает серьёзную тревогу по поводу будущего водоснабжения.

В отчете Mercy Corps сообщается, что за последние десять лет уровень воды в водоносных горизонтах Кабула снизился на 30 метров. Основными факторами, способствующими этому процессу, являются быстрая урбанизация и изменения климата. В результате почти половина городских скважин, которые являются основным источником питьевой воды, пересохли. Ежегодный отток воды из подземных источников превышает скорость их пополнения на 44 миллиона кубометров.

Если нынешние тенденции сохранятся, то к 2030 году все водоносные горизонты Кабула могут иссякнуть. Это создаст серьёзную угрозу для жителей города, став для них вопросом жизни и смерти.

Дейн Карри, директор Mercy Corps в Афганистане, подчёркивает, насколько важно привлечь внимание к этой проблеме. Он говорит, что из-за нехватки воды люди вынуждены покидать свои дома. Если международное сообщество не предпримет меры, это может привести к увеличению числа беженцев и усугублению трудностей, с которыми сталкивается население Афганистана.

Также стоит отметить проблему загрязнения воды, которая является серьёзным вызовом для жителей Кабула. Согласно отчётам, до 80% грунтовых вод в городе считаются небезопасными из-за высокого уровня сточных вод и солёности.

Каждый день жители города сталкиваются с трудностями в получении чистой воды. Некоторые домохозяйства тратят до 30% своего дохода на её покупку, а более двух третей из них имеют долги, связанные с её приобретением.

Назифа, учительница из района Хаир-Хана, говорит о том, что многие семьи испытывают огромные трудности. По ее словам, ранее они платили 500 афгани каждые десять дней за воду, а сейчас эта сумма возросла до 1000 афгани. Ситуация ухудшается, и жители опасаются дальнейшего роста цен.

За последние два десятилетия население Кабула значительно возросло, что привело к увеличению спроса на воду. Отсутствие централизованного управления и контроля над использованием водных ресурсов лишь усугубило проблему.

В начале 2025 года Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило о недостатке финансирования для программ водоснабжения и санитарии в Афганистане. Из необходимых 264 миллионов долларов было получено лишь 8,4 миллиона.

Доктор Наджибулла Садид, эксперт в области управления водными ресурсами, подчеркивает важность принятия незамедлительных мер. Он обращает внимание на проект трубопровода реки Панджшер, который способен обеспечить питьевой водой два миллиона жителей Кабула. Однако на данный момент проект ожидает утверждения бюджета, и правительство активно ищет инвесторов для его реализации.

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#экология #афганистан #вода #нехватка #кабул #mercy corps
Источник: theguardian.com
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