В России планируют создать Национальный исследовательский центр судостроения. Его сформируют на базе Крыловского научного центра.

Российская судостроительная отрасль получит новую научную структуру. Власти готовят документы для учреждения Национального исследовательского центра, который займется координацией разработок в этой сфере.

По словам Николая Патрушева, в настоящее время идет подготовка указа президента о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова. Центр сформируют на базе Крыловского государственного научного центра, который считается одним из ключевых звеньев в сфере разработки морской техники и кораблестроения.

Решение о создании НИЦ следует за утверждением Стратегии развития Военно-морского флота до 2050 года. Документ, подписанный президентом, предусматривает усиление научно-технологической базы и обновление отрасли.

Как пояснил Патрушев, предполагаемый формат нового центра будет схож с такими структурами, как НИЦ «Курчатовский институт» и НИЦ «Институт имени Жуковского». Эти объединения служат платформой для управления исследованиями в приоритетных научных направлениях и координации работы крупных научных организаций.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр», на базе которого создадут НИЦ, разрабатывает проекты кораблей, подводных аппаратов и морской техники как для ВМФ, так и для гражданских нужд. Центр участвует в программах по освоению Северного морского пути, ведет исследования в области электродвижения и водородной энергетики.

Кроме того, завершается подготовка федерального закона «О судостроении в Российской Федерации». Как отметил Патрушев, он должен создать нормативную основу для долгосрочного развития всей отрасли.