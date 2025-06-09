Российская судостроительная отрасль получит новую научную структуру. Власти готовят документы для учреждения Национального исследовательского центра, который займется координацией разработок в этой сфере.
По словам Николая Патрушева, в настоящее время идет подготовка указа президента о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика Крылова. Центр сформируют на базе Крыловского государственного научного центра, который считается одним из ключевых звеньев в сфере разработки морской техники и кораблестроения.
Решение о создании НИЦ следует за утверждением Стратегии развития Военно-морского флота до 2050 года. Документ, подписанный президентом, предусматривает усиление научно-технологической базы и обновление отрасли.
Как пояснил Патрушев, предполагаемый формат нового центра будет схож с такими структурами, как НИЦ «Курчатовский институт» и НИЦ «Институт имени Жуковского». Эти объединения служат платформой для управления исследованиями в приоритетных научных направлениях и координации работы крупных научных организаций.
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», на базе которого создадут НИЦ, разрабатывает проекты кораблей, подводных аппаратов и морской техники как для ВМФ, так и для гражданских нужд. Центр участвует в программах по освоению Северного морского пути, ведет исследования в области электродвижения и водородной энергетики.
Кроме того, завершается подготовка федерального закона «О судостроении в Российской Федерации». Как отметил Патрушев, он должен создать нормативную основу для долгосрочного развития всей отрасли.