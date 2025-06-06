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Samsung ускоряет выпуск LPDDR6 с целью опередить Changxin Memory Technologies
Samsung активизировала разработку оперативной памяти LPDDR6 с целью её выпуска уже во второй половине 2025 года. Причина — конкуренция с китайским производителем CXMT и рост интереса со стороны ключевых клиентов, включая Qualcomm.

В сфере мобильной памяти начинается новый виток гонки. Корейская Samsung ускоряет работу над стандартом LPDDR6, стремясь сохранить технологическое лидерство и удержать позиции на фоне амбиций китайской компании Changxin Memory Technologies (CXMT).

 

Samsung форсирует разработку LPDDR6 во втором полугодии 2025 года. Источники указывают, что компания рассчитывает выйти на массовое производство чипов на архитектуре 1c DRAM, опережая CXMT, которая в этом году завершила разработку LPDDR5X и уже начала работы над новым поколением.

Скорость, энергоэффективность и производительность — ключевые параметры, на которые делают ставку разработчики. Архитектура 1c, шестое поколение техпроцесса DRAM, обещает заметный прирост по всем направлениям, включая сегменты ИИ, мобильной электроники и робототехники.

Qualcomm, по сообщениям отраслевых источников, станет одним из первых клиентов новой технологии. В линейке Snapdragon 8 Elite Gen 2, ожидаемой к концу сентября, может появиться поддержка LPDDR6 уже «из коробки». Об остальных партнёрах пока не сообщается, однако спрос на высокоскоростную память на фоне роста вычислительных нагрузок продолжает только увеличиваться.

На фоне этих новостей CXMT, по прогнозам, вряд ли успеет наладить собственное производство LPDDR6 до 2026 года. Это может укрепить позиции Samsung как ключевого поставщика перед следующим витком конкуренции на рынке мобильных чипов.

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#samsung #qualcomm #snapdragon #память #cxmt #lpddr6
Источник: businesspost.co.kr
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