Специалисты из России и Китая разработали менее вредную для окружающей среды технологию добычи сланцевой нефти. Новый метод использует сверхкритический диоксид углерода и снижает потребление воды и химикатов.

Гидроразрыв пласта давно стал стандартной практикой при добыче нефти и газа, но его последствия для природы вызывают споры. Новый подход, предложенный российскими и китайскими учеными, решает часть накопившихся проблем.

Сланцевые месторождения трудно разрабатывать из-за плотной структуры пород. Чтобы повысить их проницаемость, обычно используют гидроразрыв — нагнетают в пласт воду под высоким давлением. Этот метод требует значительных ресурсов и сопровождается загрязнением окружающей среды.

Команды из Пермского Политеха и нескольких китайских научных центров предложили заменить воду на сверхкритический диоксид углерода (ScCO₂). Разработка состоит из трех этапов. Сначала ScCO₂ формирует мелкие трещины. Затем вещество насыщает породу и взаимодействует с минералами, делая ее менее прочной. Лишь на завершающей стадии происходит основной разрыв — он требует меньшего объема жидкости и энергии.

Экспериментальные данные показали, что трещины распространяются шире, чем при традиционном методе. Это позволяет увеличить объем извлекаемой нефти и снизить нагрузку на водные ресурсы. Кроме того, существенно уменьшается количество применяемой химии.

По мнению разработчиков, технология может использоваться в районах, где остро стоит вопрос экологической безопасности и доступа к воде.