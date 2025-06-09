Каждый седьмой россиянин делает онлайн-покупки ночью
Как стало известно, российские интернет-покупатели активно совершают заказы в ночное время. Согласно новому исследованию, 15% участников опроса предпочитают делать покупки после 22:00.
Вечер остается самым популярным временем для онлайн-шопинга - 39% покупок приходится на период с 19:00 до 22:00. Днем заказывают 33% респондентов, утром - 13%. Ночные покупки совершают 15% участников исследования.
В топ-3 ночных покупок вошли одежда и обувь (19%), электроника (16%) и продукты из супермаркетов (15%). Реже всего ночью заказывают полезную еду (2%) и напитки (3%).
Среди ночных покупателей преобладают мужчины 34-50 лет (70%). Жители Москвы составляют 33% от этой группы, петербуржцы - 10%.
Главная причина ночных покупок - нехватка времени днем (38%). 20% признались, что просто забывают сделать заказ раньше. 16% совершают спонтанные покупки еды, 13% имеют устойчивую привычку к ночному шопингу.
Исследование охватило 97 тысяч интернет-пользователей по всей России. Аналитики отмечают, что ночные покупки стали устойчивой тенденцией в потребительском поведении россиян.
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