Компания MTS Web Services (MWS) вывела разработку искусственного интеллекта за рамки сценариев и шаблонов. Представленный ею новый агент работает гибко и может действовать в реальном времени.

Глава MWS Павел Воронин представил автономную систему на конференции ЦИПР. В отличие от языковых моделей, агент не ограничен заранее заданными инструкциями. Он способен ориентироваться в контексте задачи, принимать решения на основе актуальных данных и взаимодействовать с интерфейсами.

Глава MWS Павел Воронин



Система умеет адаптироваться к изменениям и при необходимости менять свое поведение. Разработчики считают, что такие ИИ-агенты станут инструментом реальной пользы: они сокращают издержки и помогают компаниям зарабатывать больше. По оценке MWS, к 2027 году половина российских компаний начнет использовать ИИ в операционной деятельности.

MWS также прогнозирует появление гибридных рабочих команд, где люди и ИИ будут работать совместно.