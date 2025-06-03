Компания MTS Web Services представила ИИ с возможностью самостоятельного принятия решений
Компания MTS Web Services (MWS) вывела разработку искусственного интеллекта за рамки сценариев и шаблонов. Представленный ею новый агент работает гибко и может действовать в реальном времени.
Глава MWS Павел Воронин представил автономную систему на конференции ЦИПР. В отличие от языковых моделей, агент не ограничен заранее заданными инструкциями. Он способен ориентироваться в контексте задачи, принимать решения на основе актуальных данных и взаимодействовать с интерфейсами.
Глава MWS Павел Воронин
Система умеет адаптироваться к изменениям и при необходимости менять свое поведение. Разработчики считают, что такие ИИ-агенты станут инструментом реальной пользы: они сокращают издержки и помогают компаниям зарабатывать больше. По оценке MWS, к 2027 году половина российских компаний начнет использовать ИИ в операционной деятельности.
MWS также прогнозирует появление гибридных рабочих команд, где люди и ИИ будут работать совместно.
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