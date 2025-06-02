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Российский прототип игровой приставки показали на конференции ЦИПР
На ЦИПР-2025 компания Fplus продемонстрировала прототип портативной игровой приставки. Устройство выпускается в нескольких версиях и поддерживает работу на российских операционных системах.

На фоне потребности в локальных технологических решениях Fplus представила первую российскую игровую консоль. Прототип разработали в формате developer kit — устройства, позволяющего отладить работу железа и программной части.

Игровая консоль Fplus дебютировала в трех модификациях, различающихся габаритами и расположением элементов управления. Разработчики установили на устройства операционные системы Alt OS, Аврора и Uncom OS. Все версии демонстрируют технический уровень, достаточный для запуска современных игр.

Компания объяснила выбор портативного формата ростом спроса на мобильные приставки. По данным Fplus, стационарные консоли достигли своего потолка по мощности, в то время как пользователи все чаще выбирают устройства, которые можно взять с собой.

По шкале TRL технология достигла пятого уровня — это значит, что рабочий макет демонстрирует функциональность в условиях, близких к реальности. Fplus рассчитывает на дальнейшую разработку в кооперации с центрами инноваций и профильными экспертами. Среди потенциальных партнёров названы «Сколково» и геймерское сообщество.

Производитель также строит пятилетнюю стратегию, предусматривающую частичный переход на российскую компонентную базу. В перспективе компания планирует использовать отечественный процессор и рассчитывает на поддержку в рамках государственно-частного партнерства.

Среди основных вызовов — дефицит отечественных компонентов, отсутствие экосистемы и скептическое отношение части индустрии. Несмотря на это, в Fplus полагают, что рынок способен поддержать запуск такой платформы.

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#электроника #импортозамещение #игровая индустрия #игровая консоль #аврора #fplus #uncom os #alt os #trl #ципр
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