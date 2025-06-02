В Госдуме разрабатывают законопроект о доходных домах
Российские депутаты предлагают вернуть на рынок недвижимости забытый формат — доходные дома. Законопроект уже готовят к обсуждению с правительством.
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) заявил, что новый законопроект введет особый статус жилья — доходные дома. Сейчас в России нет такой категории: апартаменты юридически считаются нежилыми помещениями. Кошелев напомнил, что в дореволюционной России доходные дома составляли 80% жилого фонда Петербурга и 40% — Москвы. По его мнению, их возвращение даст гражданам больше возможностей для аренды с прозрачными условиями.
Проект предполагает, что инвесторы смогут строить жилье специально для сдачи внаем. Арендаторы получат четкие гарантии прав, а владельцы — регулируемые правила повышения цен. Инициатива пока на стадии обсуждения. Депутаты намерены доказать правительству необходимость третьего типа помещений — помимо жилых и нежилых. Доходные дома могут стать альтернативой апартаментам, которые сейчас существуют в правовом вакууме. Главная цель — создать цивилизованный рынок долгосрочной аренды.
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