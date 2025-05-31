В Минцифры России считают, что создание отечественного мессенджера укрепит цифровую независимость страны. Новый сервис должен повысить безопасность и удобство для пользователей.

На фоне роста зависимости от зарубежных цифровых платформ российское ведомство выступило за развитие собственного мессенджера. Его функциональность может выйти за рамки привычного обмена сообщениями.

Пресс-служба Минцифры заявила, что появление в России национального мессенджера усилит конкуренцию с иностранными сервисами, повысит безопасность и поможет бороться с кибермошенничеством.

По данным ведомства, платформа объединит мессенджер и инструменты для получения госуслуг. Среди новых функций — возможность подтверждать возраст или личность без предъявления паспорта. Пользователь сможет по желанию использовать цифровой документ, встроенный в сервис.

Поправки, позволяющие реализовать такую модель, уже направлены в Госдуму ко второму чтению соответствующего законопроекта.