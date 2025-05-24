Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Astrobotic и WiBotic разработали беспроводную зарядку для надежного питания лунных миссий
Компания Astrobotic Technology Inc. успешно завершила приемочные испытания своей беспроводной зарядной системы для использования на Луне. Эта разработка, созданная в сотрудничестве с WiBotic, обеспечивает надежное питание для лунных миссий.

На этой неделе Astrobotic Technology Inc. сообщила о завершении этапа в разработке беспроводной зарядной системы, предназначенной для рабна Луне. Совместно с партнерами, включая WiBotic, компания продемонстрировала, что эта система может обеспечить стабильное электроснабжение научных миссий на лунной поверхности.

Astrobotic разработала легкую и высокоэффективную беспроводную зарядную систему, способную работать в условиях лунной среды. В ходе испытаний система показала, что может обеспечивать необходимую энергию для работы оборудования даже в течение 14-дневной лунной ночи. Этот проект стал возможен благодаря сотрудничеству с такими организациями, как Bosch, Вашингтонский университет и Исследовательский центр имени Гленна.

По словам генерального директора Astrobotic Джона Торнтона, система станет основой для стандарта питания, совместимого с будущими миссиями на Луне и Марсе. Он подчеркнул, что это решение предназначено для поддержки межведомственных и межотраслевых проектов.

Беспроводная передача энергии оказывается особенно актуальной для автоматизированных систем и устройств, работающих на Луне. Эти устройства часто сталкиваются с проблемами подключения, вызванными накоплением лунной пыли, приводящим к снижению их работоспособности. Новая система будет подключаться к лунному посадочному модулю Astrobotic или платформе Vertical Solar Array Technology (VSAT).

Испытания системы начались в декабре 2024 года в термовакуумной камере на базе Astrobotic, где она успешно функционировала в условиях, имитирующих лунную атмосферу. В январе прошли более реалистичные тестирования в исследовательском центре Гленна NASA, где система работала в условиях, приближенных к реальным, включая воздействие лунного реголита.

В последующих испытаниях система подвергалась вибрационным нагрузкам, имитирующим условия запуска, а также проверялась на устойчивость к электромагнитным помехам. Эти тесты подтвердили, что система соответствует строгим требованиям к производительности и безопасности.

Сейчас Astrobotic готова отправить свою беспроводную зарядную систему на Луну. Модель мощностью 125 Вт уже доступна для коммерческого использования, а более мощная версия на 400 Вт проходит дополнительные испытания, демонстрируя эффективность передачи энергии до 85%.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#луна #беспроводная зарядка #космические технологии #astrobotic #wibotic
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия строит новый уникальный мост через Обь
6
В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР
1
Мод DreamPunk 3.1.1 выводит графику Cyberpunk 2077 на новый уровень
+
Минюст Германии призвала рассмотреть возможность запрета партии АдГ
3
Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare II (2022) взломана - игра уже на торрентах
4
Энтузиасты начали создавать собственные кабели питания для GeForce RTX 4090 с защитой от плавления
9
Vivo X200 Ultra стал доступен для пользователей по всему миру
3
Флагманский чип Xiaomi должен составить конкуренцию Snapdragon 8 Elite
+
Новое производство АКП запустят в Московской области при поддержке Минпромторга
+
Опубликован список моделей Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить HyperOS 2.2 в числе первых
+
ЕС восстановит пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Украины
+
Китай возродил американскую разработку середины XX века для полетов на скорости до 16 махов
+
В новых вагонах РЖД полки станут длиннее на 15 сантиметров
3
Мышь Pulsar Feinman F01 выпустят в фирменных цветах Noctua и со встроенным вентилятором
+
Жертвой ценовой войны в Китае стали некоторые дилеры крупнейшего автопроизводителя BYD
+
На Востоке России возрождают старый дорожный проект за 400 млрд руб
+
На дне Ладоги подводные археологи нашли хорошо сохранившуюся военную баржу 1941 года
+
MWM: Ракета Р-37М позволит ВКС РФ перехватывать эскадрильи самолётов противника и рои беспилотников
+
ViewSonic выпустила 27-дюймовый QD-OLED-монитор XG273-4K-OLED с разрешением 4K и частотой 240 Гц
+
Энтузиаст создал кабель питания с предохранителями для GeForce RTX 4090
1

Популярные статьи

Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву
6
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
19
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
7
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
6
За какие дополнительные автомобильные опции абсолютно бесполезно переплачивать при покупке машины
6
«Красные глаза» танков Т-90 – от чего защищает комплекс «Штора» и как работает на самом деле
1
8 нюансов, на которые нужно обратить внимание при выборе автомобильного видеорегистратора
4
Анализ рынка видеоигр - Xbox ведет переговоры о покупке Steam, EGS, Uplay и других игровых магазинов
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Малинин
22:18
Забавно было бы если не стали учитывать ошибки!
Около 700 российских IT-компаний выступили против национализации Lesta Games
Дима
22:16
Суд да Дело. А о ненужности территорий не нам судить.
Владимир Путин заявил, что Россия надо наращивать экспорт вооружений
Mike3000
22:13
Классика в рф, любой крупный бизнес будет отжат.
Около 700 российских IT-компаний выступили против национализации Lesta Games
grazer08
22:09
Статью надо было назвать "в Пиндосии стартует очередной распил бабла".
Около 700 российских IT-компаний выступили против национализации Lesta Games
Дима
22:07
С ИИ не так всё однозначно. С одной стороны всё зависит от программиста. далее идут варианты. Например промелькнула шахматная прога, которую научили не только реализовывать заложенные алгоритмы, но и...
ИИ угрожал раскрыть данные инженеров в случае его отключения
Дмитрий Малинин
22:07
Китаеца мудрая человек-он знает если много человек работать то скоро эпоха Америки проплывёт мимо по течению!
Вэнс признал, что эпоха «бесспорного мирового доминирования» США закончилась
grazer08
22:06
На словах он Лев Толстой, а на деле член простой.
Трамп объявил о начале массового производства гиперзвуковых ракет в США
Дмитрий Малинин
22:03
Устали сеять демократию, скоро Китай заберёт весь ваш рынок!
Вэнс признал, что эпоха «бесспорного мирового доминирования» США закончилась
Ренбокот
21:58
Отличная идея, ведь платность - это новая технология LapshaDlyaLohov 3.0 для обеспечения качества и производительности в играх с расчетом отражений в реальном времени по нереальным новым методам cuda ...
Nvidia признала проблему с чёрным экраном на ПК с RTX 5060 и выпустила инструмент для её устранения
~Valera~
21:58
Вэнс достиг своей цели, эпоха США закончилась. Make America Great Again??? Сраные популисты.
Вэнс признал, что эпоха «бесспорного мирового доминирования» США закончилась
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем