Компания Astrobotic Technology Inc. успешно завершила приемочные испытания своей беспроводной зарядной системы для использования на Луне. Эта разработка, созданная в сотрудничестве с WiBotic, обеспечивает надежное питание для лунных миссий.

На этой неделе Astrobotic Technology Inc. сообщила о завершении этапа в разработке беспроводной зарядной системы, предназначенной для рабна Луне. Совместно с партнерами, включая WiBotic, компания продемонстрировала, что эта система может обеспечить стабильное электроснабжение научных миссий на лунной поверхности.

Astrobotic разработала легкую и высокоэффективную беспроводную зарядную систему, способную работать в условиях лунной среды. В ходе испытаний система показала, что может обеспечивать необходимую энергию для работы оборудования даже в течение 14-дневной лунной ночи. Этот проект стал возможен благодаря сотрудничеству с такими организациями, как Bosch, Вашингтонский университет и Исследовательский центр имени Гленна.

По словам генерального директора Astrobotic Джона Торнтона, система станет основой для стандарта питания, совместимого с будущими миссиями на Луне и Марсе. Он подчеркнул, что это решение предназначено для поддержки межведомственных и межотраслевых проектов.

Беспроводная передача энергии оказывается особенно актуальной для автоматизированных систем и устройств, работающих на Луне. Эти устройства часто сталкиваются с проблемами подключения, вызванными накоплением лунной пыли, приводящим к снижению их работоспособности. Новая система будет подключаться к лунному посадочному модулю Astrobotic или платформе Vertical Solar Array Technology (VSAT).

Испытания системы начались в декабре 2024 года в термовакуумной камере на базе Astrobotic, где она успешно функционировала в условиях, имитирующих лунную атмосферу. В январе прошли более реалистичные тестирования в исследовательском центре Гленна NASA, где система работала в условиях, приближенных к реальным, включая воздействие лунного реголита.

В последующих испытаниях система подвергалась вибрационным нагрузкам, имитирующим условия запуска, а также проверялась на устойчивость к электромагнитным помехам. Эти тесты подтвердили, что система соответствует строгим требованиям к производительности и безопасности.

Сейчас Astrobotic готова отправить свою беспроводную зарядную систему на Луну. Модель мощностью 125 Вт уже доступна для коммерческого использования, а более мощная версия на 400 Вт проходит дополнительные испытания, демонстрируя эффективность передачи энергии до 85%.