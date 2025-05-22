Ученые создали контактные линзы, расширяющие возможности человеческого зрения. Специальные наночастицы в составе линз преобразуют инфракрасный свет в видимый спектр.

Линзы содержат наночастицы, которые трансформируют ближний инфракрасный свет (800-1600 нм) в видимый диапазон (400-700 нм). Это позволяет пользователям видеть ИК-излучение как мерцающие сигналы или цветные вспышки. Устройство не требует дополнительных источников энергии.

В ходе испытаний участники различали ИК-сигналы, закодированные азбукой Морзе, и точно определяли их направление. Неожиданным эффектом стало улучшение восприятия при закрытых глазах – инфракрасный свет лучше проникает через веки, чем видимый спектр.

Предварительные тесты на мышах показали, что животные действительно воспринимают ИК-излучение через линзы. У них фиксировали сужение зрачков, избегание освещенных зон и активность в зрительных отделах мозга.

Разработчики создали несколько модификаций наночастиц, различающих разные длины ИК-волн. Однако текущая версия линз имеет ограничение – близость к сетчатке снижает четкость изображения. Альтернативный вариант в форме очков обеспечивает более высокое разрешение.

Тянь Сюэ, руководитель исследования, отметил возможные сферы применения технологии: системы безопасности, спасательные операции, защита от подделок. Особый интерес разработка представляет для людей с нарушениями зрения.