«Газели» и «Соболи» появились в продаже на Ozon
Стало известно, что коммерческие автомобили Горьковского автозавода появились в продаже на маркетплейсе Ozon. Компания «Авторитэйл» предлагает различные модификации с полной гарантией производителя.
На Ozon представлены городские и внедорожные версии «Газелей» и «Соболей», включая фургоны и пассажирские минивэны. Покупатели могут выбрать модель и забрать ее самостоятельно из одного из пяти дилерских центров в Москве и Подмосковье.
На все автомобили, приобретенные через маркетплейс, распространяется четырехлетняя гарантия. Действуют те же акции, что и в официальных дилерских центрах.
Ранее в апреле на «Яндекс.Маркете» начались продажи автомобилей Lada. Российские автопроизводители активно осваивают онлайн-продажи через крупные торговые площадки.
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