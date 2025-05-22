Стало известно, что коммерческие автомобили Горьковского автозавода появились в продаже на маркетплейсе Ozon. Компания «Авторитэйл» предлагает различные модификации с полной гарантией производителя.

На Ozon представлены городские и внедорожные версии «Газелей» и «Соболей», включая фургоны и пассажирские минивэны. Покупатели могут выбрать модель и забрать ее самостоятельно из одного из пяти дилерских центров в Москве и Подмосковье.

На все автомобили, приобретенные через маркетплейс, распространяется четырехлетняя гарантия. Действуют те же акции, что и в официальных дилерских центрах.

Ранее в апреле на «Яндекс.Маркете» начались продажи автомобилей Lada. Российские автопроизводители активно осваивают онлайн-продажи через крупные торговые площадки.