Политический спор вокруг национально-культурных автономий в России вышел на новый виток. Поводом стало обсуждение инициативы, предлагающей расширить полномочия НКА за счет включения мигрантских общин, не имеющих российского гражданства.

Лидер думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил о недопустимости попыток легализовать этнические группировки под видом культурных объединений. По его словам, за инициативой изменить закон о НКА стоят силы, намеренно расшатывающие межнациональный баланс.

Миронов утверждает, что либеральные политики прикрываются лозунгами толерантности и "гармонизации", но на деле предлагают разрешить создавать автономии тем, кто даже не является гражданином страны. Такая схема, по мнению парламентария, открывает двери для криминализированных диаспор, которые сегодня действуют в тени, а завтра могут получить официальный статус.

"Это не о плясках и плове", — заметил он, описывая диаспоры как организованные структуры, способные оказывать давление на местную власть и влиять на внутренние процессы. Он добавил, что в происходящем прослеживается сознательная игра с огнем: землячества, подконтрольные внешним финансистам и коррумпированным чиновникам, превращаются в инструменты политического влияния.

Миронов подчеркнул, что такие структуры невозможно эффективно контролировать. Он напомнил, что его фракция давно добивается запрета на создание общественных объединений иностранцами и призывает к ужесточению правил финансирования НКА. Однако, по его словам, эти инициативы саботируются.

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Он также сослался на позицию Владимира Жириновского, который выступал за силовой подход: патрулирование, зачистку и депортации. В противовес этому, по словам Миронова, "либералы в овечьей шкуре" проталкивают законопроекты, которые ставят под угрозу государственный суверенитет.

"А вы смиритесь с "кучкованием" мигрантов!"

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"Мы свой выбор сделали давно. И будем за него бороться", — заявил депутат.