Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Миронов: Попытки легализовать диаспоры — путь к параллельной власти и угрозе суверенитету

В Госдуме резко отреагировали на инициативы о расширении прав национально-культурных автономий. Сергей Миронов назвал это заигрыванием с диаспорами и угрозой для безопасности России.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Политический спор вокруг национально-культурных автономий в России вышел на новый виток. Поводом стало обсуждение инициативы, предлагающей расширить полномочия НКА за счет включения мигрантских общин, не имеющих российского гражданства.

Лидер думской фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил о недопустимости попыток легализовать этнические группировки под видом культурных объединений. По его словам, за инициативой изменить закон о НКА стоят силы, намеренно расшатывающие межнациональный баланс.

Миронов утверждает, что либеральные политики прикрываются лозунгами толерантности и "гармонизации", но на деле предлагают разрешить создавать автономии тем, кто даже не является гражданином страны. Такая схема, по мнению парламентария, открывает двери для криминализированных диаспор, которые сегодня действуют в тени, а завтра могут получить официальный статус.

"Это не о плясках и плове", — заметил он, описывая диаспоры как организованные структуры, способные оказывать давление на местную власть и влиять на внутренние процессы. Он добавил, что в происходящем прослеживается сознательная игра с огнем: землячества, подконтрольные внешним финансистам и коррумпированным чиновникам, превращаются в инструменты политического влияния.

Миронов подчеркнул, что такие структуры невозможно эффективно контролировать. Он напомнил, что его фракция давно добивается запрета на создание общественных объединений иностранцами и призывает к ужесточению правил финансирования НКА. Однако, по его словам, эти инициативы саботируются.

реклама



Он также сослался на позицию Владимира Жириновского, который выступал за силовой подход: патрулирование, зачистку и депортации. В противовес этому, по словам Миронова, "либералы в овечьей шкуре" проталкивают законопроекты, которые ставят под угрозу государственный суверенитет.

"А вы смиритесь с "кучкованием" мигрантов!"

...

"Мы свой выбор сделали давно. И будем за него бороться", — заявил депутат.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

госдума мигранты национальная безопасность сергей миронов диаспоры миграционная политика нка плов этнические опг
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
12
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
4
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
1
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
4
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай заменит Беларусь в амбициозном проекте по модернизации глубоководного порта в Приморье
2
В России открылся новый станкостроительный завод
8
На китайской космической станции «Тяньгун» обнаружен неизвестный вид бактерий
1
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 576.52
2
В России завершили строительство второго пути на одном из самых сложных участков БАМа
+
В России импортозаместили пятиосевой фрезерный станок с ЧПУ для нужд авиастроения и ОПК
1
Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. получили очень низкие оценки от игроков
4
Borderlands 4 предложит игрокам огромный открытый мир без переходов между зонами
2
Установка обновления KB5058411 для ОС Windows 11 вызывает массовые ошибки
2
В XDA назвали четыре недостатка белых компьютерных комплектующих
+
NVIDIA обещает продавать RTX 5060 по рекомендованной цене в $300
1
Энтузиаст сравнил графику ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными играми
2
Световое шоу из 10 518 дронов во Вьетнаме вошло в Книгу рекордов Гиннесса
+
«Ростех»: Немецкие танки Leopard 2A6 уступают российским Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М
+
Зеленский отверг требования России по выводу войск и нейтральному статусу Украины
1
Noctua объявила о выходе на рынок систем жидкостного охлаждения класса AIO
2
Вышел первый честный обзор GeForce RTX 5060 — новинку сравнили с RTX 4060 в 7 играх
5
Легендарный судоремонтный завод Дона продаётся через «Авито»
+
В синтетических тестах GeForce RTX 5060 оказалась до 44% производительнее GeForce RTX 4060
2
Владельцы видеокарт Nvidia продолжают жаловаться на проблемы с программным обеспечением
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
8
Небольшое размышление на фоне выхода игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl - Enhanced Edition
5
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
4
ТОП-11 проблем рынка игровых видеокарт в 2025 году
7
GeForce RTX 5060 vs Radeon RX 9060 XT – какая видеокарта лучше, и почему NVIDIA всё равно победит
26
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
14
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
23
Большая подборка произведений, которая познакомит вас с жанром наупанк
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
2
Кто победит в торговой войне между США и КНР, и почему NVIDIA проиграет при любом раскладе
4

Сейчас обсуждают

ПАВЕЛ ПОЛОВИНКИН
21:02
Да все это блеф, напыщенный понтами. Все разворовано до нас.
Военный эксперт Анпилогов оценил последствия гипотетического удара «Орешником» по Литве
Дмитрий Стрюк
20:48
Мне на все пофиг, например я не пользуюсь отечественными сервисами, включая магазины приложений, видео, особенно почтовыми, потому что не хочу чтобы наши спец. службы имели доступ к моим перепискам. И...
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
Дмитрий Стрюк
20:46
Ты адекватный, нет? Назови мне какие риски для пользователей представляет собой телеметрия Винды, а лучше приведи живые примеры. И все это без фанатичного бреда высосанного из пальца.
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
swr5
20:44
Отдай ключи от своей квартиры местным алкашам, тебе же на все пофиг.
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
Bасиль Вакаров
20:35
думал сам сделал. а нет. всё как обычно ...украсть...хотя чё удивлятся на клокеше...
Про FPV-дроны и технологии — как бороться с новой угрозой на поле боя
Василий Алибабай
20:34
откуда вы только берётесь?🤦‍♂️ а ещё мы украли ядрён батон с полным циклом производства с строителями и инженерами, и средства доставки - покрали прям целиком... а чо не покрасть - то? идут такие наш...
Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
slikts
20:21
Мне нравится, что за мной следят. Я утром разговариваю с ЦРУ и АНБ, днём пою китайцам, а вечером читаю вслух сказки персональному майору. Как говаривал мой замполит майор Столяров Сан Саныч-а теперь у...
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
VAKT
19:37
Один вариант из триллионов более убедительных
Senua's Saga Hellblade II выйдет на PlayStation 5 уже этим летом
Chatо- -bоt
19:37
Странно, что наш олимпийский Васюта не упомянул наивернейший способ боротьбы с этими БПЛА - сбивать их "плойками".
Про FPV-дроны и технологии — как бороться с новой угрозой на поле боя
Waramagedon
19:36
Версия 1.ххх не очень полезна. От 2.1.2 нужно вести отсчёт. Меня не сильно напрягает отключение рекламы руками. Заодно видишь изменения в файлах уторент. Что нового добавили или убавили.
Выбираем 20 лучших портативных и бесплатных программ для Windows 10 и 11 на все случаи жизни
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем