MediaTek столкнулась с равнодушием со стороны производителей ноутбуков и Microsoft. Попытка выйти на рынок Windows-устройств с новым чипом пока не приносит результатов.

MediaTek давно считается сильным игроком в сегменте смартфонов, но в области ноутбуков на базе Windows компания буксует. Недавние попытки продвинуть собственный высокопроизводительный ARM-чипсет не нашли поддержки ни у производителей, ни у Microsoft.

На выставке Computex 2025 представители MediaTek подтвердили, что их новый чип Kompanio Ultra 910 пока не заинтересовал крупных партнеров. Несмотря на переход на 3-нм техпроцесс и технические характеристики, сопоставимые с конкурирующими решениями, производители ноутбуков не готовы включать его в свои устройства.

Kompanio Ultra 910 опирается на разработки MediaTek в сегменте хромбуков, но рассчитан на более сложные задачи. В сравнении с предыдущими решениями он получил новую архитектуру, вырос в производительности и стал заметно экономичнее. Эти характеристики сделали бы его потенциальным конкурентом чипов Qualcomm в нише тонких ARM-ноутбуков с Windows. Однако технических достоинств оказалось недостаточно, чтобы заинтересовать производителей устройств.

По словам собеседников из WinFuture, ни Microsoft, ни ключевые сборщики Windows-устройств не выразили заинтересованности в продукте MediaTek. Причины напрямую не называются, но упоминается слабая история партнёрства между Microsoft и тайваньской компанией. Когда-то MediaTek уже пыталась участвовать в проекте Windows Phone, но тогда сотрудничество тоже не сложилось — почти все модели смартфонов на этой платформе базировались на чипах Qualcomm.

Сегодня ситуация складывается похожим образом. Qualcomm остается практически монопольным поставщиком ARM-чипов для Windows-ноутбуков. Отсутствие альтернатив укрепляет её позиции, а MediaTek — несмотря на усилия — остаётся за бортом. Даже перспективный 3-нм Kompanio пока так и не вышел за рамки демоверсий.

Слухи о сотрудничестве с NVIDIA, возможном запуске нового ИИ-чипа и демонстрациях на Computex пока не получили подтверждения. MediaTek продолжает работать над технологией, но сроки появления готовых устройств с её решениями откладываются.