Александр Вураско рассказал, что способы взлома аккаунтов в Telegram не изменились, но злоумышленники ловко подстраивают старые схемы под новые инфоповоды. Их цель — заманить жертву на фишинговый сайт и получить доступ к личным данным.

Схемы взлома аккаунтов в Telegram остались прежними, но уловки, которыми злоумышленники привлекают внимание жертв, регулярно обновляются. Об этом РИА Новости сообщил Александр Вураско, директор по развитию центра Solar AURA. По его словам, все крутится вокруг одного — заманить пользователя на фишинговый сайт. А вот предлоги для этого мошенники выбирают в зависимости от текущей повестки.

Иногда они маскируются под голосование за любимого блогера, конкурс от бренда, петицию или якобы «социальную выплату». На деле же пользователя подталкивают к действиям, которые приводят к передаче доступа к аккаунту. Он может просканировать QR-код, ввести данные на фальшивом сайте или поделиться кодом из СМС.

Эксперт отметил, что фишинговые ресурсы появляются почти ежедневно, и хотя трюк стар как мир, работает он стабильно. Точное число взломов никто не назовет — таких статистических данных нет. Но тренд устойчив: активность киберпреступников не спадает более двух лет.

Чтобы не попасть в ловушку, Вураско советует включить двухфакторную аутентификацию, пользоваться только официальными ресурсами и внимательно проверять ссылки перед переходом — даже если их прислал знакомый.