Геймдизайнер хочет, чтобы Kojima Productions продолжала создавать игры по его задумкам

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима поделился необычными планами на будущее своей студии. После перенесенной болезни и операций он задумался о творческом наследии, которое останется после него.

В интервью Edge Magazine Кодзима рассказал, что собрал архив с идеями для будущих игр на USB-накопителе — чтобы студия могла использовать их после его смерти. Решение появилось после того, как разработчик столкнулся с проблемами со здоровьем во время пандемии и осознал ограниченность времени.

Сейчас Kojima Productions работает над Death Stranding 2: On the Beach. По словам Хидео, несмотря на ожидаемый коммерческий успех, он не стремится угождать массовому рынку. Кодзима по-прежнему хочет создавать провокационные и неоднозначные проекты, сохраняя свой уникальный стиль.

Параллельно студия разрабатывает Physint — новый проект в духе Metal Gear. Его создание стало ответом на запросы поклонников, которые ждут от Кодзимы игры в этом жанре. При этом разработчик подчеркивает, что не хочет ограничиваться управлением существующими франшизами, а намерен оставить после себя инструменты для создания принципиально новых проектов.

Игра Death Stranding 2 выйдет 26 июня 2024 года эксклюзивно для PlayStation 5. Пока неизвестно, когда именно Кодзима планирует завершить работу над своим цифровым архивом, но очевидно, что он серьезно подходит к вопросу своего творческого наследия.