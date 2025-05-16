На фоне дискуссий о торговых дефицитах и "взаимности" в тарифной политике президент США Дональд Трамп озвучил новые шаги в отношении иностранных компаний. Он заявил, что в ближайшие недели зарубежные партнеры получат официальные письма с перечнем новых условий для ведения бизнеса в США.

Трамп выступил с этим заявлением в Абу-Даби на американо-эмиратском бизнес-форуме. По его словам, количество стран, заинтересованных в сделках с США, достигает ста пятидесяти. Личных встреч с каждой из них администрация позволить себе не может, поэтому начнется массовая рассылка уведомлений. В письмах, как отметил президент США, будет четко указано, сколько необходимо платить, чтобы вести дела на американском рынке.

Предыстория вопроса — указ, подписанный Трампом 2 апреля. Он установил базовую ставку импортных пошлин в 10% для всех стран. Но для 57 государств с 9 апреля вступили в силу более высокие тарифы. Их размер рассчитывался на основе торгового дефицита США с каждой конкретной страной — чем больше перекос, тем выше пошлина. Цель — добиться сбалансированной торговли, как ее понимает нынешняя администрация Белого дома.

Однако 9 апреля Трамп заявил, что более 75 стран предпочли не отвечать симметрично и вместо этого попросили переговоров. В связи с этим администрация решила временно — на 90 дней — вернуться к базовой ставке в 10% для всех, кроме Китая.

Это заявление подчеркивает, что Вашингтон продолжает добиваться пересмотра международных экономических условий. И теперь делает это в прямой и формализованной форме — через конкретные расчеты и официальные уведомления.