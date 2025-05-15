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Apple применит технологию «четырехгранного изгиба» в юбилейном iPhone 2027 года
Apple готовит к 2027 году iPhone с радикально новым дисплеем. Экран изогнется сразу по четырем граням, убрав любые визуальные рамки.

Apple обозначила 2027 год как поворотный момент в развитии своего ключевого продукта. К двадцатилетию iPhone компания готовит модель с радикально пересмотренным дизайном: экран покроет всю переднюю поверхность и загнется на четыре стороны — не только по бокам, но и сверху снизу. В сочетании с новой микросхемой дисплейного драйвера это решение обещает существенные технологические изменения.

Информация о новой конструкции появилась в отчете южнокорейского издания ETNews. По его данным, Apple решила внедрить так называемую технологию «четырехгранного изгиба». Она предполагает, что OLED-дисплей будет плавно переходить на все четыре края корпуса, полностью исключая наличие рамок. Если раньше похожие решения касались лишь боковых граней и встречались на флагманах Android, то в данном случае речь идет о полноформатном обтекании устройства — сверху, снизу и по бокам.

Чтобы реализовать этот подход, Apple задействует новый драйвер дисплея, построенный на 16-нм техпроцессе FinFET. Сейчас компания применяет решения на основе 28-нм планарной технологии, и переход на более современную архитектуру откроет возможности для более плотной интеграции компонентов и снижения энергопотребления. Производством драйверов займутся Samsung и LG — компании, уже поставляющие Apple панели для текущих моделей.

В отчете также говорится, что юбилейная модель станет первой полностью безрамочной версией iPhone, в которой элементы фронтальной камеры и Face ID скроются под экраном. Такой шаг избавит от Dynamic Island и любых других видимых вырезов, оставив пользователю чистое визуальное поле.

Модель, о которой идет речь, относится к линейке Pro и появится не раньше 2027 года. Источники внутри Apple подтверждают, что именно этот выпуск станет символическим завершением одного дизайн-цикла и началом нового. Принятые решения напоминают переход от iPhone 8 к iPhone X, который в свое время тоже стал визуальным и техническим разрывом с предыдущими поколениями.

Переход на 16-нм техпроцесс особенно важен на фоне планов Apple по выпуску более тонких устройств — таких, как анонсированный ранее iPhone 17 Air. Новая архитектура даст разработчикам пространство для размещения дополнительной электроники, не жертвуя автономностью.

С учетом изменений в конструкции, логично ожидать и обновлений в интерфейсах взаимодействия с устройством. Однако Apple пока не делится подробностями. На данном этапе ясно одно: к юбилею iPhone компания планирует представить не просто улучшенную версию текущей модели, а совершенно новый облик устройства.

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#смартфоны #apple #технологии #iphone #oled #дисплей #юбилей #finfet #безрамочный экран #2027
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