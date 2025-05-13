Google представила обновленную версию своей знаменитой буквы «G» — впервые с 2015 года. Новый логотип отличается плавным дизайном и объединенной цветовой палитрой, отражающей изменяющуюся экосистему компании.

Цветная буква «G» — один из самых узнаваемых символов Google. Она с 2015 года сопровождала продукты компании, включая поиск, карты и голосового помощника. На протяжении почти десяти лет ее форма и цветовая схема оставались неизменными. Теперь Google решила пересмотреть этот элемент фирменного стиля.

В преддверии конференции I/O 2025 компания показала новую версию логотипа — с обновленной «G», выполненной в плавных цветовых переходах. Новый вариант появился сначала в приложении Google Search для iOS, а позже — в бета-версии поискового приложения под Android. В отличие от привычной четырехцветной версии, новая «G» объединяет оттенки в единый градиент. Отдельные участки, которые прежде выглядели как четкие фрагменты пазла, теперь визуально сливаются. Google распределяет свои цвета по плавно меняющемуся градиенту.

По визуальному восприятию буква осталась прежней формы, но ее цветовой строй стал напоминать радужный спектр. Такой подход делает логотип менее резким и более цельным — на фоне других элементов интерфейса он воспринимается как часть общего визуального языка.

Пока неизвестно, станет ли новый дизайн единым стандартом во всех сервисах Google или останется элементом ограниченного тестирования. Однако выбор момента — накануне крупной конференции — может говорить о планируемом расширении применения этого стиля.