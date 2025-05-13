По данным инсайдеров, Samsung планирует сделать устройство самым тонким в истории своей складной линейки

Samsung готовит к релизу седьмое поколение флагманского складного смартфона. В центре внимания — визуальные изменения и стремление минимизировать детали, которые раньше мешали восприятию дисплея. Судя по свежим данным от проверенного инсайдера, Galaxy Z Fold 7 может получить внутренние рамки толщиной всего 1 мм. Для сравнения: в предыдущей модели они составляли 1,9 мм — почти вдвое больше.

Речь идет о рамках вокруг главного, раскрывающегося экрана. Визуально это добавит устройству легкости: при использовании создается почти бесшовное полотно, где ничто не отвлекает от контента. Подобное решение также может повысить удобство — смартфон станет легче ложиться в руку и перестанет «резать» глаз избыточными рамками.

Galaxy Z Fold 7 не ограничится одной косметической правкой. Сообщается, что вся конструкция в целом станет тоньше. И хотя точные габариты пока не названы, источник утверждает, что новая модель может превзойти всех предшественников в компактности корпуса. Это особенно важно для складных устройств, которые в закрытом виде традиционно кажутся громоздкими.

Слухи затрагивают и линейку Flip. В модели Z Flip 7 Samsung также дорабатывает внешний дисплей: предполагается, что рамки сократятся до 1,2 мм. Это может стать первым шагом к более универсальному использованию внешнего экрана, в том числе для просмотра уведомлений, взаимодействия с виджетами и даже съемки.

Пока Samsung официально не раскрывает дизайн устройств. Однако последовательность утечек и совпадения в их содержании указывают на одно — компания готовит сдвиг в сторону минимализма и эргономики.