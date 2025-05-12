В сообществе поклонников Rockstar Games активно обсуждают слухи о переносе GTA IV на современные консоли. Инсайдеры также упомянули возможный порт Max Payne 3, который может выйти вслед за ним.

Информация о возможном релизе Grand Theft Auto IV на новых консолях всплыла в публикациях нескольких инсайдеров, среди которых — хорошо знакомый фанатам Rockstar пользователь под псевдонимом Tez2. По его словам, проект уже находится в разработке.

Утверждается, что работа над переносом GTA IV началась не позднее года назад, а релиз может состояться до конца 2025 года. Эта информация появилась после того, как был закрыт мод Liberty City Preservation Project, в рамках которого авторы воссоздавали весь игровой мир GTA IV на движке GTA V. Сам факт закрытия модификации без конкретных объяснений породил предположения о готовящемся официальном релизе.

Вдобавок к этому, Tez2 намекнул, что Rockstar может выпустить Max Payne 3 на новых платформах после GTA IV. В случае, если студия сохранит прежние планы, выпуск обеих игр может совпасть с выходом ремейков первых двух частей Max Payne, над которыми сейчас трудится финская студия Remedy. Такая синхронизация может позволить Take-Two объединить проекты в общий набор или ограниченное издание.

Пока Rockstar Games и Take-Two не дали официальных комментариев, все подробности остаются на уровне неподтвержденных данных. Однако в контексте переноса релиза Grand Theft Auto VI на май 2026 года, переиздание предыдущих проектов может стать способом удержать внимание аудитории без выпуска новой основной части.