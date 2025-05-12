Проблема выпадения волос вряд ли угрожает жизни, но способна подорвать психоэмоциональное состояние — как у мужчин, так и у женщин. Пустеющая макушка нередко вызывает неуверенность, становится поводом для комплексов и даже депрессии. Неудивительно, что рынок средств от облысения — один из самых устойчивых в индустрии ухода.

После многих лет безрезультатных попыток найти безопасный и действенный способ лечения облысения, команда ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработала молекулу с маркировкой PP405. Они утверждают, что вещество способно «разбудить» спящие волосяные фолликулы, запуская рост новых волос.

PP405 действует на местном уровне и, по предварительным данным, не проникает в кровь. Это резко снижает риск системных побочных эффектов. В отличие от традиционного миноксидила, препарат не затрагивает гормональный фон и не вызывает проблем с фертильностью.

Исследование продвигается при поддержке фонда Google Ventures. Для коммерческого развития молекулы была создана отдельная фармацевтическая компания — Pelage Pharmaceuticals. Сейчас средство проходит клинические испытания второй фазы на территории США.

Если испытания завершатся успешно, препарат может появиться на рынке в течение ближайших двух–пяти лет. По словам команды, в ряде случаев первые заметные результаты наблюдались уже через неделю после начала применения.