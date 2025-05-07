Китай разрабатывает подводных роботов по образу скатов манта
Скаты манта (или гигантский морской дьявол) с их уникальной гидродинамикой стали прототипом для нового поколения подводных беспилотников. Китайские инженеры из Северо-Западного политехнического университета исследуют, как групповое движение этих рыб может улучшить проектирование морских роботов.
Ученые проанализировали три типичных формации скатов: линейную цепочку, V-образный и перевернутый треугольник. Моделирование показало, что в линейном построении средняя особь получает преимущество за счет потоков от впереди плывущего ската, снижая энергозатраты.
Треугольные формации, несмотря на меньшую энергоэффективность, распространены в природе. Исследователи предполагают, что такие конфигурации могут упрощать навигацию или коммуникацию между особями.
Анатомия мант — широкие плавники и обтекаемое тело — позволяет им достигать высокой маневренности с минимальным сопротивлением воды. Эти особенности особенно ценны для проектирования подводных аппаратов, где важны энергосбережение и управляемость.
Группа из трех роботов, повторяющих поведение мант, может стать базовым модулем для сложных систем. Такие технологии потенциально применимы в морской разведке, экологическом мониторинге и других областях.
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