Apple планирует выпустить второе поколение складного iPhone в 2027 году одновременно с юбилейной моделью к 20-летию линейки. Ожидается, что новинка устранит недостатки первой версии Fold.

Компания Apple готовит масштабное обновление линейки iPhone к 2027 году. По данным аналитиков, в этом году выйдет второе поколение складного iPhone одновременно с юбилейной моделью к 20-летию устройства.

Аналитик Минг-Чи Куо сообщает, что Apple выпустит iPhone Fold 2 во второй половине 2027 года. Устройство представят вместе с обновленными iPhone 19 Pro, приуроченными к 20-летию линейки. Это позволит компании отметить юбилей масштабным обновлением продуктовой линейки.

Первое поколение складного iPhone ожидают в сентябре 2026 года. Как обычно бывает с новыми форматами, вторая версия должна устранить недостатки оригинала. Эксперты прогнозируют улучшения в механизме шарнира и экране, что повысит надежность устройства.

Apple отстает от конкурентов в сегменте складных смартфонов. Samsung, Xiaomi и Huawei уже несколько лет совершенствуют свои модели. Однако лояльность пользователей экосистемы Apple дает компании преимущество при выходе на этот рынок.

Параллельно с Fold 2 компания представит iPhone 19 Air с увеличенным экраном. По данным Bloomberg, юбилейный iPhone Pro получит революционный дизайн с экраном без рамок, напоминающий iPhone X. Apple может разделить релизы: флагманские модели выйдут осенью, а более доступные – весной.

Марк Гурман из Bloomberg ранее сообщал, что Apple готовит "смелые" изменения к 20-летию iPhone. Компания рассматривает 2027 год как поворотный момент для всей линейки, где складной iPhone станет одной из ключевых новинок наряду с обновленными Pro-моделями.