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Новый флагманский бизнес-джет G800 может пролететь 12 964 км без посадки со скоростью 1153 км/ч
Компания Gulfstream получила сертификацию на бизнес-джет G800 с максимальной дальностью полета 14 484 км. При крейсерской скорости 900 км/ч самолет преодолевает 15 186 км, а на максимальной скорости 1153 км/ч — 12 964 км.

Американская компания Gulfstream Aerospace представила новый флагманский бизнес-джет G800, установивший рекорд дальности среди частных самолетов. После получения сертификатов FAA и EASA, самолет готовится к поставкам клиентам.

Сертифицированный Gulfstream G800 установил новые стандарты для бизнес-авиации. Официальная максимальная заявленная дальность самолета составляет 14 484 км. Однако фактическая дальность варьируется в зависимости от скорости полета:

  • при оптимальной крейсерской скорости 0,85 Маха (~900 км/ч) самолет преодолевает 15 186 км – на 700 км больше заявленного максимума;
  • на повышенной скорости 0,87 Маха дальность составляет 14 816 км;
  • при максимальной скорости 0,90 Маха (1153 км/ч) показатель снижается до 12 964 км.

Марк Бернс, президент Gulfstream, отметил, что такие показатели меняют стандарты частной авиации. Самолет оснащен двигателями Rolls-Royce Pearl 700 и усовершенствованным аэродинамическим профилем, что позволяет ему конкурировать с самыми быстрыми бизнес-джетами.

G800 отличается не только дальностью и скоростью. Улучшенные взлетно-посадочные характеристики (1771 м для взлета и 946 м для посадки) расширяют список доступных аэропортов. В салоне могут разместиться до 19 пассажиров с возможностью организации четырех отдельных зон.

Особое внимание разработчики уделили комфорту: система очистки воздуха, панорамные окна, звукоизоляция и высокоскоростной интернет. При этом самолет сохраняет традиционное для Gulfstream сочетание роскоши и функциональности.

Первые поставки G800 клиентам в США и Европе начнутся в ближайшее время.

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#авиация #rolls-royce #gulfstream g800 #бизнес-джеты #рекорды дальности
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