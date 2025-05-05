Компания Gulfstream получила сертификацию на бизнес-джет G800 с максимальной дальностью полета 14 484 км. При крейсерской скорости 900 км/ч самолет преодолевает 15 186 км, а на максимальной скорости 1153 км/ч — 12 964 км.

Американская компания Gulfstream Aerospace представила новый флагманский бизнес-джет G800, установивший рекорд дальности среди частных самолетов. После получения сертификатов FAA и EASA, самолет готовится к поставкам клиентам.

Сертифицированный Gulfstream G800 установил новые стандарты для бизнес-авиации. Официальная максимальная заявленная дальность самолета составляет 14 484 км. Однако фактическая дальность варьируется в зависимости от скорости полета:

при оптимальной крейсерской скорости 0,85 Маха (~900 км/ч) самолет преодолевает 15 186 км – на 700 км больше заявленного максимума;

на повышенной скорости 0,87 Маха дальность составляет 14 816 км;

при максимальной скорости 0,90 Маха (1153 км/ч) показатель снижается до 12 964 км.

Марк Бернс, президент Gulfstream, отметил, что такие показатели меняют стандарты частной авиации. Самолет оснащен двигателями Rolls-Royce Pearl 700 и усовершенствованным аэродинамическим профилем, что позволяет ему конкурировать с самыми быстрыми бизнес-джетами.

G800 отличается не только дальностью и скоростью. Улучшенные взлетно-посадочные характеристики (1771 м для взлета и 946 м для посадки) расширяют список доступных аэропортов. В салоне могут разместиться до 19 пассажиров с возможностью организации четырех отдельных зон.

Особое внимание разработчики уделили комфорту: система очистки воздуха, панорамные окна, звукоизоляция и высокоскоростной интернет. При этом самолет сохраняет традиционное для Gulfstream сочетание роскоши и функциональности.

Первые поставки G800 клиентам в США и Европе начнутся в ближайшее время.