Министерство торговли не зафиксировало существенных возражений против этой меры в ходе публичных консультаций.

Американские власти готовятся к введению новых тарифных барьеров на импорт полупроводников. Ожидается, что меры могут включать пошлины до 100% на продукцию из Тайваня, что существенно повлияет на мировую ИТ-индустрию.

Администрация президента Трампа рассматривает тарифы на чипы как инструмент стимулирования внутреннего производства. Министерство торговли США завершило сбор публичных комментариев, получив всего 10 откликов, что свидетельствует об отсутствии организованной оппозиции. Это контрастирует с 300+ отзывами при обсуждении тарифов на древесину, которые позже пересмотрели.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости 100% пошлин для тайваньских чипов, обвиняя регион в недобросовестной конкуренции. Новые меры могут затронуть TSMC – крупнейшего контрактного производителя полупроводников, который уже инвестировал более $100 млрд в американские фабрики.

Параллельно с тарифами власти планируют объявить меры поддержки местных производителей, включая Intel. Это соответствует стратегии снижения зависимости от азиатских поставщиков. Эксперты ожидают официального решения уже на этой неделе, так как чипы включили в отдельную тарифную политику.

Отраслевые аналитики отмечают, что столь радикальные меры могут серьезно повлиять на цепочки поставок и конечную стоимость электроники. Однако отсутствие массовых протестов со стороны бизнеса дает администрации Трампа свободу для решительных действий.