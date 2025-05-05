Аналитики Reuters выяснили, что юридическое обоснование отказа ЕС от российского газа через форс-мажорные обстоятельства крайне затруднительно. Альтернативные варианты также требуют согласия всех стран-членов, включая Венгрию, выступающую против санкций.

Евросоюз ищет юридические способы отказаться от российского газа, но сталкивается с серьезными препятствиями. Эксперты считают, что объявить форс-мажор спустя три года после начала конфликта на Украине практически невозможно, а другие варианты требуют единогласного решения всех стран ЕС.

По утверждению Reuters, Еврокомиссия изучает возможность разрыва контрактов с Россией по причине форс-мажора, чтобы избежать штрафных санкций. Однако юристы сомневаются в успехе этой идеи. Агнешка Эсон, эксперт Оксфордского института энергетики, поясняет: форс-мажор требует нарушения условий контракта поставщиком, но «Газпром» продолжает поставлять газ без сбоев. Более того, с 2022 года стороны уже ведут судебные споры на $21 млрд из-за неоплаченных объемов.

Контракты с «Газпромом» включают жесткие условия «бери или плати» — даже при отказе от поставок ЕС обязан оплатить до 95% стоимости. Это делает односторонний разрыв соглашений крайне дорогостоящим.

По мнению юриста Дэвида Хавербеке, ЕС может сосредоточиться на изменении условий контрактов. Например, сослаться на возросшие риски сделок с Россией или обязать компании закупать газ через единую систему ЕС с квотами. Однако такие меры потребуют согласия всех членов союза, включая Венгрию, которая неоднократно блокировала санкции против российских энергоносителей.

6 мая Евросоюз представит «дорожную карту» по отказу от российского газа к 2027 году. По данным Bloomberg, в нее могут войти тарифы и квоты. Однако в 14-м пакете санкций ограничения на СПГ уже исключили — отчасти из-за позиции Венгрии, отчасти из-за отсутствия надежных альтернатив.

Европейские эксперты сходятся во мнении: ЕС оказался в сложной ситуации. С одной стороны, политическое давление требует скорейшего отказа от российского газа, с другой — юридические и экономические риски делают этот процесс крайне затруднительным.