Выяснили, в каком возрасте россияне начинают жить самостоятельно
Среднестатистический россиянин покидает родительский дом в 26 лет. Такие данные получили аналитики «СберСтрахования», опросив жителей крупных городов. Оказалось, что больше трети переезжают в собственное жилье – подаренное родителями или купленное самостоятельно. Еще 41% выбирает аренду, а 7% сразу берут ипотеку.
Мнения о том, когда стоит начинать самостоятельную жизнь, разделились. Каждый четвертый уверен: только после покупки своей квартиры. 15% считают правильным уехать после университета, а 4% готовы съехать сразу после совершеннолетия или свадьбы. При этом 12% и вовсе не видят в этом необходимости – они предпочитают жить большой семьей.
Любопытно, что возраст переезда сильно зависит от города. В Томске, Иркутске и Омске молодежь съезжает раньше – в 24 года. А в Пензе, Оренбурге и Набережных Челнах задерживаются до 28 лет.
Ипотека остается главным способом обзавестись жильем – так считают 76% опрошенных. Больше половины из них надеются на финансовую помощь родителей. Лишь 6% верят, что смогут накопить на квартиру без кредита, а 5% рассчитывают на государственные программы.
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