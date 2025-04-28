Роспотребнадзор: За последние 20 лет в России фиксировали лишь единичные завозные случаи холеры
В Роспотребнадзоре заявили, что за последние два десятилетия в стране регистрировали только единичные завозные случаи холеры. Ситуацию с заболеванием в ведомстве назвали стабильной благодаря системным мерам профилактики.
Специалисты напомнили, что для предотвращения заражения важно соблюдать осторожность во время поездок за границу. В частности, следует избегать употребления воды из-под крана, питания в сомнительных кафе и купания в стоячих водоемах.
Холера проявляется рвотой, диареей и повышением температуры. При первых симптомах необходимо сразу обратиться к врачам.
Недавно в Подмосковье выявили завозной случай заболевания у мужчины, вернувшегося из Индии. По его словам, он пил проточную воду из-под крана и питался в местных кафе.
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