В Роспотребнадзоре заявили, что за последние два десятилетия в стране регистрировали только единичные завозные случаи холеры. Ситуацию с заболеванием в ведомстве назвали стабильной благодаря системным мерам профилактики.

Специалисты напомнили, что для предотвращения заражения важно соблюдать осторожность во время поездок за границу. В частности, следует избегать употребления воды из-под крана, питания в сомнительных кафе и купания в стоячих водоемах.

Холера проявляется рвотой, диареей и повышением температуры. При первых симптомах необходимо сразу обратиться к врачам.

Недавно в Подмосковье выявили завозной случай заболевания у мужчины, вернувшегося из Индии. По его словам, он пил проточную воду из-под крана и питался в местных кафе.