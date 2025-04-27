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Гибридный пикап Geely Radar с запасом хода 1000 км получил сертификат надежности
Китайский гибридный пикап Radar успешно завершил испытания, пройдя 40 миллионов километров. Модель получила сертификат надежности S-класса и запас хода до 1000 км.

Китайский автопроизводитель Geely представил результаты испытаний своего нового гибридного пикапа Radar. Модель прошла всесторонние проверки, включая 1000 стендовых тестов силовой установки и 400 000 часов эксплуатационных испытаний. Общий пробег тестовых образцов составил 40 миллионов километров.  

Пикап Radar построен на платформе MAP и оснащен гибридной системой Thor EM. Инновационная 3-ступенчатая трансмиссия (3DHT) обеспечивает плавное переключение между режимами работы. Система сочетает бензиновый двигатель 1.5T с электрической составляющей, демонстрируя тепловой КПД 44,26% — один из лучших показателей в классе.  

По данным производителя, гибридная установка снижает расход топлива на 21% по сравнению с традиционными пикапами. Запас хода в смешанном режиме достигает 1000 км. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 6,5 секунды. Особое внимание разработчики уделили работе в экстремальных условиях — на высокогорье и при низких температурах.  

Radar получил энергетическую платформу Omni Stack, превращающую автомобиль в мобильную электростанцию. Система Shuttle обеспечивает интеграцию с дронами и облачными сервисами. Для повышения надежности применена архитектура с резервированием двигателей.  

Результаты испытаний позволили модели получить китайский сертификат надежности гибридных систем S-класса. Производитель также разработает специализированные версии пикапа для нужд экстренных служб и инфраструктурных проектов.  

Выход новинки на рынок запланирован на ближайшее время. Модель позиционируется как альтернатива традиционным пикапам с ДВС.

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#электромобили #китайский автопром #radar #гибридный пикап #испытания автомобилей #китай geely
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