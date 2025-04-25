Компания Xiaomi начала продажи нового монитора REDMI G Pro 27U с мини-LED экраном и фирменной операционной системой. Устройство сочетает высокую частоту обновления с точной цветопередачей.

Xiaomi вывела на рынок новый флагманский монитор REDMI G Pro 27U, который предлагает профессиональным пользователям и геймерам передовые технологии. Устройство с диагональю 27 дюймов поддерживает разрешение 4K с частотой обновления до 160 Гц или режим Full HD с 320 Гц, что делает его универсальным решением для разных задач.

Экран построен на мини-LED матрице с 1152 зонами локального затемнения, обеспечивающей пиковую яркость 1600 нит. Монитор сертифицирован для стандартов HDR1000 и Dolby Vision, а также охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 с точностью цветопередачи ΔE<1. В основе устройства лежит процессор MediaTek MT 9655, отвечающий за обработку изображения.

Особенностью новинки стала предустановленная система Surge HyperOS 2, которая превращает монитор в многофункциональное устройство с поддержкой голосового управления через ассистента Xiao Ai. Конструкция предусматривает узкие рамки, выдвижной держатель для наушников и шестиугольную подставку с джойстиком для управления настройками.

Для подключения доступны современные интерфейсы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, а встроенная акустическая система состоит из двух 5-ваттных динамиков. Первые партии монитора уже поступили в продажу по рекомендованной цене 2699 юаней (около 30 768 рублей по курсу на 25.04.25).