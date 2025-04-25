Тим Кейн, создатель Fallout, сообщил, что после его ухода из Interplay студия потребовала уничтожить его работу над оригинальной игрой. Большая часть архивов оказалась безвозвратно утеряна.

На своем YouTube-канале Тим Кейн, один из создателей культовой серии Fallout, поделился малоизвестным фактом из истории разработки первой игры. После его ухода из Interplay в 1997 году студия потребовала уничтожить все рабочие материалы по проекту — дизайн-документы, прототипы и различные версии игры.

Interplay утверждала, что сохранит копию архива у себя, но позже призналась в потере этих данных. Кейн скептически отнесся к этому заявлению, предположив, что компания пыталась проверить, действительно ли он выполнил требование об уничтожении файлов. В результате значительная часть оригинальных материалов — концепт-арты, дополнительные материалы и ранние версии — оказались утрачены навсегда.





Разработчик назвал три основные причины потери исторического игрового контента: отсутствие системного подхода к сохранению, желание некоторых компаний скрыть информацию и халатное отношение к архивации. Хотя исходный код Fallout позже восстановили, многие уникальные материалы безвозвратно исчезли.

Сегодня ситуация изменилась — крупные компании вроде Xbox и PlayStation создают специальные команды для сохранения игрового наследия. Однако история с Fallout показывает, сколько ценных исторических материалов уже утрачено в первые десятилетия развития игровой индустрии.