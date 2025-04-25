Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что решение о покупке золота зависит от прогноза по Украине и готовности к риску. В одних случаях драгметалл может быть выгоден, в других — надежнее оставить деньги на депозите.

Дмитрий Пьянов, первый зампред правления ВТБ, считает, что универсального ответа на вопрос, стоит ли сейчас покупать золото, не существует. По его мнению, инвестор должен сначала оценить три ключевых фактора: свои ожидания по поводу урегулирования украинского конфликта, готовность к риску и срок, на который он готов вложить деньги.

Если человек уверен, что в ближайшее время произойдет геополитическое разрешение кризиса, золото может оказаться не лучшим выбором. Цены на драгметалл сейчас высоки, и любая позитивная новость о переговорах способна обрушить котировки. В таких условиях безопаснее рассмотреть альтернативные варианты.

Однако если инвестор полагает, что конфликт затянется, а нестабильность сохранится, золото может стать разумной частью портфеля. Оно традиционно выступает защитным активом в периоды неопределенности.

Пьянов также отметил разницу в ликвидности между золотом и банковскими вкладами. Депозит можно закрыть в любой момент, пусть и с потерей процентов. А вот продажа золота иногда выпадает на невыгодные моменты, когда цены временно снижаются. Для тех, кто не готов к таким колебаниям, вклад остается более простым и предсказуемым инструментом.

Из сказанного можно сделать вывод, что решение о покупке золота требует индивидуального подхода. Оно подходит не всем и зависит как от глобальных прогнозов, так и от личных финансовых обстоятельств.