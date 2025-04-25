Дмитрий Пьянов, первый зампред правления ВТБ, считает, что универсального ответа на вопрос, стоит ли сейчас покупать золото, не существует. По его мнению, инвестор должен сначала оценить три ключевых фактора: свои ожидания по поводу урегулирования украинского конфликта, готовность к риску и срок, на который он готов вложить деньги.
Если человек уверен, что в ближайшее время произойдет геополитическое разрешение кризиса, золото может оказаться не лучшим выбором. Цены на драгметалл сейчас высоки, и любая позитивная новость о переговорах способна обрушить котировки. В таких условиях безопаснее рассмотреть альтернативные варианты.
Однако если инвестор полагает, что конфликт затянется, а нестабильность сохранится, золото может стать разумной частью портфеля. Оно традиционно выступает защитным активом в периоды неопределенности.
Пьянов также отметил разницу в ликвидности между золотом и банковскими вкладами. Депозит можно закрыть в любой момент, пусть и с потерей процентов. А вот продажа золота иногда выпадает на невыгодные моменты, когда цены временно снижаются. Для тех, кто не готов к таким колебаниям, вклад остается более простым и предсказуемым инструментом.
Из сказанного можно сделать вывод, что решение о покупке золота требует индивидуального подхода. Оно подходит не всем и зависит как от глобальных прогнозов, так и от личных финансовых обстоятельств.