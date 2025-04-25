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Посол РФ Любинский раскритиковал власти Австрии за отказ отмечать годовщину освобождения Вены
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский назвал безнравственным решение властей страны не отмечать 80-летие освобождения Вены. Российская сторона продолжит мемориальные мероприятия, несмотря на позицию австрийских властей.

Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что власти страны исключили из официального календаря дату освобождения Вены советскими войсками. Он назвал такое решение безнравственным, особенно в год 80-летия Победы.  

Несмотря на позицию австрийских властей, российская дипмиссия продолжает организовывать памятные мероприятия. 13 апреля, в день освобождения Вены, уже прошли мемориальные акции. В ближайшее время запланированы концерт Хора Турецкого и шествие «Бессмертного полка».  

Любинский подчеркнул, что важно сохранить память о 38 тысячах красноармейцев, погибших при освобождении Австрии. Он призвал соотечественников и друзей России присоединиться к памятным мероприятиям.  

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#россия #австрия #красная армия #80-летие победы #дмитрий любинский #освобождение вены
Источник: ria.ru
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