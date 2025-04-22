Патент Samsung раскрывает телефон с прокручиваемым дисплеем.

Стало известно, Samsung подала в США патентную заявку на смартфон с вертикально выдвигающимся экраном. Согласно документам, в сложенном состоянии устройство имеет компактный дисплей с утолщенной нижней рамкой и двойной камерой на задней панели.

Технические чертежи показывают необычную конструкцию: в области "подбородка" расположен мотор и свернутый дисплейный модуль. При активации механизма экран выдвигается вверх, увеличивая рабочую площадь. Технологические издания DomoAI и информатор xleaks7 уже создали визуализации устройства на основе патентных документов.

Это не первая попытка создать смартфон с выдвижным экраном. В 2021 году OPPO показала концепт X 2021 с горизонтальным выдвижением, а Motorola демонстрировала прототип с частично выдвигающимся дисплеем. Однако Samsung предлагает вертикальное решение, отличающееся от представленных ранее вариантов.

Пока неизвестно, планирует ли компания выпускать такое устройство серийно. Патентная заявка не гарантирует появления готового продукта, но показывает направление разработок Samsung в области гибких дисплеев.