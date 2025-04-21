Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
NYT: Министр обороны США обсуждал авиаудары по Йемену в личном чате с родственниками
Министр обороны США Пит Хегсет отправлял информацию о военных операциях в Йемене в частный чат, в котором состояли его супруга, брат и адвокат. The New York Times сообщает, что обсуждения велись через личный телефон, что вызвало критику из-за возможных нарушений режима секретности.

Министр обороны Пит Хегсет, по данным расследования The New York Times, использовал личный мессенджер Signal для обсуждения деталей военных операций в Йемене с членами семьи и доверенными лицами.  

Согласно материалам NYT, Хегсет создал чат под названием «Оборона | командное совещание», куда входили его жена Дженнифер, брат Фил и адвокат Тим Парлаторе. В переписке обсуждались маршруты вылетов истребителей F/A-18 Hornet, участвовавших в ударах по позициям хуситов. При этом супруга министра не занимает официальных должностей в правительстве, а сам чат не входил в число санкционированных каналов связи.  

Пентагон опроверг обвинения, заявив, что в переписке не было секретных данных, а источники NYT — уволенные сотрудники, действующие из личных мотивов. Однако журналисты получили подтверждение, что двое участников чата позже лишились должностей из-за нарушений информационной безопасности.  

Скандал приобрел новый оборот после публикации The Atlantic, где главный редактор Джеффри Голдберг заявил, что случайно попал в этот чат и видел обсуждение военных операций. Хегсет назвал это ложью, но Голдберг обнародовал скриншоты переписки.  

Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Улиотт в колонке для Politico охарактеризовал ситуацию в ведомстве как «тотальный хаос». Он указал, что утечки подрывают доверие к администрации, а Трамп, несмотря на публичную поддержку Хегсета, может вскоре принять кадровые решения.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #трамп #пентагон #йемен #скандал #the new york times #пит хегсет #утечка информации #signal #военные удары
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы впервые подтвердили существование одинокой черной дыры, свободно дрейфующей в галактике
10
В России запустили линию по импортозамещению универсальных цифровых осциллографов
3
Новый графический драйвер Geforce 576.02 имеет серьезные ошибки считывания температуры GPU
76
Энтузиаст создал самодельный лидар на базе Raspberry Pi
+
Handelsblatt: Германия заблокировала поставки истребителей Eurofighter в Турцию
+
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
13
В ремейк The Elder Scrolls: Oblivion будут включены все DLC из оригинальной игры
+
80% опрошенных выступили против скорого выхода Steam Deck 2 ради конкуренции со Switch 2
2
В России запущено новое уникальное производство спецоборудования для горнодобывающей отрасли
+
Опубликован неофициальный список моделей Samsung с поддержкой One UI 8
+
Китай объявил об открытии запасов высокочистого кварца, что может снизить его зависимость от США
+
Intel Core Ultra 400 (Nova Lake) получает новый сокет LGA-1954
13
EA показала разрушаемость окружения в новом Battlefield — механики вернулись к классике
6
Ученые предполагают, что нашли живой организм, способный выжить на Марсе
3
Блогер сравнил графику оригинальной The Elder Scrolls IV Oblivion с утечками скриншотов из ремастера
7
Процессор AMD Ryzen Threadripper 9985WX на 64 ядра замечен в грузовых накладных
1
Новый монитор Redmi с поддержкой Mini LED и HDR 1000 поступит в продажу 24 апреля
+
AOC выпустила новый 27-дюймовый игровой монитор Q27G40XMN с частотой 180 Гц
+
Китайский город Сюнъань перешёл на связь 10G со скоростью загрузки почти до 10 000 Мбит/с
7
Белорусско-китайские автомобили Belgee могут войти в топ самых продаваемых марок в России
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энад 19-20 апреля
+
Как отличить поддельный геймпад для Xbox 360 от оригинального
4

Сейчас обсуждают

MrPegge
13:19
Ну, стрелочек нет, уже хорошо
Процессор AMD Ryzen Threadripper 9985WX на 64 ядра замечен в грузовых накладных
VAKT
13:11
к тебе расположена ещё одна гораздо ближе - твой анус
Астрономы впервые подтвердили существование одинокой черной дыры, свободно дрейфующей в галактике
222
13:07
а у хухла никто вообще не спрашивает ничего, т.ч. глохни
Президент Польши Анджей Дуда поддержал размещение в стране французского ядерного оружия
Ненавижу Трусикера
13:07
Зеленский предложил России установить 30-дневное прекращение ударов БПЛА и ракетами
Челентано
13:06
А зачем перемирие? Нужен мир. А нацистам в этом мире места нет.
Зеленский предложил России установить 30-дневное прекращение ударов БПЛА и ракетами
VladTag
13:05
Зеленский предложил России установить 30-дневное прекращение ударов БПЛА и ракетами
VAKT
12:58
мощность, бездарь ты необученный, измеряется в ваттах и других внесистемных единицах, а здесь в паскалях измеряется давление - сила распределённая по площади. Да и паскали здесь китайские ибо 21кПа - ...
Dreame представила вертикальный пылесос с ИИ, пенным очищением и мощностью всасывания 21 000 Па
aleximus777
12:52
Проблемка в том, что ремастер вряд ли затронет анимацию, и это сразу будет бросаться в глаза. Когда-то ведь мы чтили квесты у бетесды. А потом вышло, что и квесты можно сделать поинтереснее - ну да ла...
Блогер сравнил графику оригинальной The Elder Scrolls IV Oblivion с утечками скриншотов из ремастера
VAKT
12:46
ничего нового: автор - обычный копирастер с жпт. Таких говнописак здесь - пруд-пруди.
Процессор AMD Ryzen Threadripper 9985WX на 64 ядра замечен в грузовых накладных
Роман Придатько
12:28
Эти гении из подписавшихся хотя бы представляют как реализовать свою розовую мечту? Как будет поддерживать игру разорившаяся фирма? Зачем поддерживать онлайн проект с онлайном 0 человек в месяц? Попул...
Microsoft прекращает поддержку функции безопасности VBS для старых версий Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем