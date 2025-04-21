Министр обороны США Пит Хегсет отправлял информацию о военных операциях в Йемене в частный чат, в котором состояли его супруга, брат и адвокат. The New York Times сообщает, что обсуждения велись через личный телефон, что вызвало критику из-за возможных нарушений режима секретности.

Министр обороны Пит Хегсет, по данным расследования The New York Times, использовал личный мессенджер Signal для обсуждения деталей военных операций в Йемене с членами семьи и доверенными лицами.

Согласно материалам NYT, Хегсет создал чат под названием «Оборона | командное совещание», куда входили его жена Дженнифер, брат Фил и адвокат Тим Парлаторе. В переписке обсуждались маршруты вылетов истребителей F/A-18 Hornet, участвовавших в ударах по позициям хуситов. При этом супруга министра не занимает официальных должностей в правительстве, а сам чат не входил в число санкционированных каналов связи.

Пентагон опроверг обвинения, заявив, что в переписке не было секретных данных, а источники NYT — уволенные сотрудники, действующие из личных мотивов. Однако журналисты получили подтверждение, что двое участников чата позже лишились должностей из-за нарушений информационной безопасности.

Скандал приобрел новый оборот после публикации The Atlantic, где главный редактор Джеффри Голдберг заявил, что случайно попал в этот чат и видел обсуждение военных операций. Хегсет назвал это ложью, но Голдберг обнародовал скриншоты переписки.

Бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Улиотт в колонке для Politico охарактеризовал ситуацию в ведомстве как «тотальный хаос». Он указал, что утечки подрывают доверие к администрации, а Трамп, несмотря на публичную поддержку Хегсета, может вскоре принять кадровые решения.