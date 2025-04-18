Этот лазер способен расплавлять ракеты в воздухе и имеет мощность 25 кВт.

В последние годы технологии военных беспилотников стремительно развиваются, и новая разработка компании General Atomics подтверждает этот тренд. В ходе мероприятия Sea Air Space 2025 компания представила интеграцию лазерной системы в беспилотник MQ-9B SkyGuardian, что открывает новые возможности для обороны.

Лазерная система, установленная на MQ-9B, обладает мощностью 25 кВт и может быть масштабирована до 300 кВт в будущем. Это позволяет беспилотнику эффективно справляться с различными угрозами, включая атакующие беспилотники, такие как иранские «Шахеды». Лазер охлаждается воздухом через специальный воздухозаборник и работает от аккумуляторов высокой плотности, что делает его подходящим для различных климатических условий.

Система направленной энергии значительно снижает требования к размеру, весу и энергопотреблению, что критически важно для интеграции на платформы с жесткими ограничениями. Оперативные испытания показали, что лазер может успешно уничтожать атакующие беспилотники, что делает его важным инструментом в арсенале американских военных.

Разработка этой технологии основана на предыдущих успехах компании в области лазерной связи и стабилизации лазерного луча. General Atomics уже имеет опыт в создании систем, которые могут обнаруживать и поражать широкий спектр целей, включая ракеты и артиллерию. Модульная структура системы позволяет легко менять мощность лазера, что дает возможность адаптироваться к различным сценариям.

MQ-9B SkyGuardian, представляющий собой многоцелевой беспилотник, может выполнять длительные миссии, обеспечивая разведку и наблюдение. Он способен находиться в воздухе более 40 часов и работать в любых погодных условиях. С максимальной высотой полета 12 км и грузоподъемностью более 2 тонн, он подходит для выполнения задач как военного, так и гражданского назначения.