Американские военные использовали переделанную межконтинентальную баллистическую ракету для запуска секретных разведывательных спутников. Старт состоялся с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

16 апреля с военной базы Ванденберг в Калифорнии успешно стартовала ракета Minotaur IV, созданная на базе снятой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты Peacekeeper. Носитель вывел на орбиту секретные спутники-шпионы миссии NROL-174, принадлежащие Национальному разведывательному управлению США (NRO).

Четырехступенчатая ракета высотой 24 метра, разработанная компанией Northrop Grumman, ранее использовалась для ядерного сдерживания. После переоборудования она выполняет космические запуски, доставляя на орбиту аппараты для военной разведки.

NRO традиционно не раскрывает технические характеристики выведенных спутников. В официальном заявлении говорится лишь о "полезных нагрузках национальной безопасности". Эксперты предполагают, что это могут быть аппараты оптико-электронной или радиолокационной разведки нового поколения.

Запуск выполнен в рамках программы Космических сил США, которая специализируется на экспериментальных и разведывательных миссиях. Это первый старт Minotaur IV с калифорнийского космодрома за последние 13 лет, подтвердивший возможность использования конверсионных ракет для секретных военных программ.

Особый интерес вызывает сам факт применения переделанных МБР – это позволяет значительно сократить США стоимость вывода спутников-шпионов на орбиту по сравнению с разработкой специализированных космических носителей.