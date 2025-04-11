По информации издания gizmochina, индийское подразделение Samsung подтвердило старт продаж Galaxy M56 17 апреля. Новинка выделяется корпусом толщиной 7,2 мм, защищенным стеклом Gorilla Glass Victus+, и емкой батареей 5000 мАч.
Фотомодуль включает три датчика: основной на 50 Мп с OIS, сверхширокоугольный на 8 Мп и макро на 2 Мп. Производитель акцентирует внимание на ночном режиме съемки и инструментах редактирования на основе ИИ, таких как удаление объектов из кадра.
Geekbench раскрыл некоторые характеристики: процессор Exynos 1480, 8 ГБ ОЗУ и предустановленная One UI 7 на базе Android 15. Дисплей Super AMOLED+ обещает высокую яркость и контрастность при уменьшенных рамках.