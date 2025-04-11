В МВД России зафиксировали новую схему обмана, связанную с якобы улучшением скорости интернета. Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками операторов связи, и предлагают "бесплатно ускорить" мобильный или домашний интернет.
Для этого они просят установить вредоносное приложение, которое дает доступ к банковским приложениям и данным жертвы. В некоторых случаях мошенники просят включить демонстрацию экрана, чтобы в реальном времени следить за вводом кодов подтверждения.
Уже есть пострадавшие — например, жительница Нижнего Новгорода лишилась денег после такого звонка. В МВД напоминают: настоящие операторы не просят устанавливать сторонние программы и не требуют доступ к устройствам.
Ранее ведомство предупреждало о другой схеме — мошенники под видом таможенных служб вымогают деньги за "оформление посылок" с маркетплейсов.