Мошенники под видом сотрудников операторов связи предлагают "ускорить интернет", чтобы получить доступ к устройствам жертв. В МВД предупреждают, что подобные звонки могут привести к краже денег и личных данных.

В МВД России зафиксировали новую схему обмана, связанную с якобы улучшением скорости интернета. Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками операторов связи, и предлагают "бесплатно ускорить" мобильный или домашний интернет.

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Для этого они просят установить вредоносное приложение, которое дает доступ к банковским приложениям и данным жертвы. В некоторых случаях мошенники просят включить демонстрацию экрана, чтобы в реальном времени следить за вводом кодов подтверждения.

Уже есть пострадавшие — например, жительница Нижнего Новгорода лишилась денег после такого звонка. В МВД напоминают: настоящие операторы не просят устанавливать сторонние программы и не требуют доступ к устройствам.

Ранее ведомство предупреждало о другой схеме — мошенники под видом таможенных служб вымогают деньги за "оформление посылок" с маркетплейсов.