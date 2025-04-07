Компания OpenAI обсуждает покупку стартапа io Products, основанного экс-дизайнером Apple и нынешним CEO OpenAI. Проект нацелен на создание революционного ИИ-гаджета.

В мире технологий назревает потенциально значимая сделка: OpenAI рассматривает возможность поглощения стартапа io Products, созданного двумя выдающимися фигурами индустрии.

Основателями io Products стали бывший главный дизайнер Apple Джони Айв, автор культовых продуктов компании, и нынешний генеральный директор OpenAI Сэм Альтман. Их стартап сосредоточен на разработке персонального устройства с искусственным интеллектом, которое, по замыслу создателей, должно кардинально изменить способы взаимодействия пользователей с технологиями.

Характер будущего гаджета пока раскрывается скупо, но аналитики предполагают, что он может объединять функции продвинутого цифрового помощника с возможностями мониторинга здоровья. Для OpenAI эта сделка означает не только доступ к команде с уникальным опытом в дизайне и технологиях, но и ускоренный выход на перспективный рынок потребительской электроники.