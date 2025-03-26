Издательство 505 Games объявило точный срок выхода action-RPG Wuchang Fallen Feathers. Игра появится в каталоге Game Pass сразу после релиза.

Китайская action-RPG в жанре souls-like наконец получила конкретное окно релиза после нескольких лет разработки.

Wuchang Fallen Feathers выйдет в летние месяцы 2025 года, что подтвердили представители 505 Games. Ранее в финансовых отчетах указывался более размытый срок – третий квартал года. Проект разрабатывается с 2019 года и за это время сменил игровой движок на Unreal Engine 5.

Игра предложит около 60 часов игрового процесса, разделенного на пять крупных локаций. Разработчики делают акцент на нелинейном прохождении - игроки смогут выбирать разные подходы к противникам и самостоятельно исследовать мир. Боевая система построена вокруг механизма парирования: успешные блоки пополняют специальный ресурс для усиления атак.

Особенностью проекта станет женский протагонист, дизайн которого сравнивают с героиней Stellar Blade. Среди источников вдохновения разработчики называют Dark Souls и Ninja Gaiden. Уже известно, что студия параллельно работает над продолжением, переосмысливая традиционные элементы жанра souls-like.

Wuchang Fallen Feathers станет частью подписки Game Pass в день релиза. Проекту предстоит конкуренция с другими крупными релизами 2025 года, включая Borderlands 4 и ремейк Metal Gear Solid Delta.