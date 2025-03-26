Ряд стран, включая Германию, Японию и Южную Корею, начали дискуссии о разработке собственного ядерного оружия. Эксперты не исключают, что число ядерных держав может вырасти до 25.

Неопределенность в гарантиях безопасности со стороны Вашингтона заставила ряд стран задуматься о создании собственного ядерного оружия. Среди них — Германия, Япония и Южная Корея, ранее полагавшиеся на защиту США.

Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), официальными ядерными державами являются США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Однако Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея уже обладают таким оружием, не будучи участниками договора. Теперь к этому списку могут добавиться новые страны.

В Германии развернулась дискуссия о необходимости собственного ядерного арсенала. Хотя на авиабазе Бюхель до сих пор размещены 20 американских бомб B61, часть политиков считает эти гарантии недостаточными. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал дебаты преждевременными, но они уже вышли за рамки закрытых обсуждений.

Польша изучает возможность размещения ядерного оружия Франции или создания собственного арсенала. Президент Анджей Дуда предпочитает вариант с американским оружием, но окончательного решения нет.

В Южной Корее растет поддержка идеи «ядерной готовности» — накопления материалов для быстрого создания оружия в случае угроз со стороны КНДР и России.

Япония, несмотря на пацифистскую конституцию, обладает технологиями и запасами плутония для производства ядерного оружия. Раньше эта тема была под запретом, но теперь ее открыто обсуждают.

По данным Financial Times, если США не подтвердят свои гарантии безопасности, число ядерных держав может вырасти до 25.