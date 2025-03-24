В китайском порту Янчжоу завершили погрузку лопасти ветряной турбины длиной 133 метра — это самая крупная конструкция такого типа в мире.

Китай продолжает укреплять лидерство в альтернативной энергетике, устанавливая новые технологические рекорды. На этот раз речь идет о гигантской лопасти для морской ветроустановки, которая превосходит по размерам большинство аналогов.

Лопасть длиной 133 метра — почти как два Boeing 737, поставленных нос к хвосту — весит 73,8 тонны. Ее погрузка на судно в порту Янчжоу заняла рекордное время благодаря системе кооперативной работы кранов. Инженеры использовали датчики и алгоритмы распознавания изображений, чтобы синхронизировать движения оборудования и избежать повреждений.

Этот проект — часть стратегии Китая по развитию морских ветропарков. Страна уже подключила к сети 41 ГВт офшорных мощностей, что составляет почти половину мирового показателя. К 2025 году планируется запустить турбину мощностью 25 МВт с высотой ступицы 185 метров — такие установки предназначены для глубоководных зон, где ветра сильнее и стабильнее.





Однако масштабные проекты сталкиваются с вызовами. В декабре 2023 года лопасти прототипа MySE18.X-20MW, позиционируемые как «защищенные от тайфунов», треснули при испытаниях. Инцидент произошел несмотря на то, что ранее конструкция выдержала ураганные ветры. Эксперты связывают это с комбинацией механических нагрузок и коррозии.

Китай инвестирует в «зеленую» энергетику триллионы юаней. Только в 2024 году в возобновляемые источники вложили 1,9 трлн долларов. Результат — 1410 ГВт установленной мощности, что превышает выработку угольных электростанций.

Доминирование Поднебесной распространяется и на цепочки поставок: 95% мирового производства поликристаллического кремния для солнечных панелей контролируют китайские компании. В ветроэнергетике местные производители выпускают турбины, которые на 30% мощнее европейских аналогов.

Для тестирования новых моделей строят национальный морской испытательный центр. На первом этапе там разместят 20 турбин, включая пять блоков по 25 МВт. Объект станет единственным в Китае, где проводят полный цикл сертификации — от безопасности до интеграции в энергосеть.

Несмотря на амбиции, критики отмечают: гигантомания в ветроэнергетике повышает риски. Увеличивая размер лопастей, инженеры сталкиваются с проблемами прочности материалов и логистики. Перевозка 133-метровой конструкции требует специальных судов и портовой инфраструктуры, что ограничивает масштабируемость проектов.