Компания DeepSeek, один из лидеров в области искусственного интеллекта в Китае, приняла решение не коммерциализировать свои технологии.

DeepSeek, китайская компания в сфере искусственного интеллекта, демонстрирует нестандартный подход к разработке технологий. В то время как многие компании стремятся к быстрой коммерциализации и привлечению инвестиций, DeepSeek отказалась от венчурного финансирования и сотрудничества с государственными структурами, сосредоточив усилия на научных исследованиях и разработках.

По информации из The Financial Times, основатель DeepSeek, миллиардер Лян Вэньфэн, выбрал путь, который отличается от привычной модели Кремниевой долины. Вместо того чтобы гнаться за высокими показателями дохода, компания направляет ресурсы на НИОКР. Это решение позволяет DeepSeek избегать давления, связанного с необходимостью быстрого масштабирования, что часто становится причиной компромиссов в качестве технологий.

В отличие от таких компаний, как OpenAI, которые привлекли миллиарды долларов и активно развиваются, DeepSeek стремится к достижению новых высот в области искусственного интеллекта, не полагаясь на огромные инвестиции. Китайский инвестор отметил, что подход основателя компании уникален: он готов поддерживать проект, даже если это требует времени и терпения.

Тем не менее, такой изолированный подход имеет свои риски. Конкуренты, такие как Alibaba, активно развивают свои ИИ-услуги и могут воспользоваться отсутствием масштабирования у DeepSeek. Более устойчивая инфраструктура этих компаний делает их привлекательными для крупных клиентов, что ставит под сомнение устойчивость DeepSeek на рынке.

Несмотря на это, популярность продуктов DeepSeek, включая локальные и облачные модели, растет. Ожидается, что с выходом новых моделей R2 и V4 в конце года, интерес к компании возрастет. Чтобы поддерживать этот рост, DeepSeek, вероятно, придется рассмотреть возможность создания новых источников дохода, что может изменить ее текущий курс.