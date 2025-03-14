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Ученые предполагают – черные дыры могут быть началом, а не концом

Новое исследование предлагает пересмотреть представления о черных дырах. Английские ученые предполагают, что эти загадочные объекты могут служить порталами в белые дыры, выбрасывающие материю и время обратно во вселенную.
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Черные дыры долгое время считались конечными точками в космосе, куда все, включая свет, попадает и исчезает. Однако новое исследование ставит под сомнение эту концепцию, предлагая альтернативный взгляд на природу черных дыр и их возможную связь с белыми дырами и темной энергией. Ученые из Англии исследуют, как эти объекты могут не только поглощать, но и выбрасывать материю, а также как это может изменить наше понимание времени и пространства.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, черные дыры представляют собой области с невероятно сильной гравитацией. Все, что пересекает горизонт событий, попадает в сингулярность, где законы физики перестают действовать. Но новое исследование предлагает другую перспективу. Вместо того чтобы завершать существование, черные дыры могут служить переходами к белым дырам, которые выбрасывают материю и энергию обратно во вселенную.

Исследователи используют теоретическую модель плоской черной дыры, которая отличается от традиционных черных дыр своей формой. Эта модель служит основой для предположения, что тот же механизм может работать и для обычных черных дыр. Ученые предполагают, что сингулярность может быть заменена областью квантовых флуктуаций, где пространство и время не прекращаются, а переходят в новую фазу.

Квантовая механика, описывающая мир на микроуровне, может объяснить, почему время не заканчивается. Доктор Штеффен Гилен из Шеффилдского университета подчеркивает, что в квантовом мире время постоянно изменяется и развивается, что ставит под сомнение представления о его конечности.

Темная энергия, загадочная сила, отвечающая за ускоренное расширение Вселенной, также играет важную роль в этом исследовании. Ученые предполагают, что время может быть связано с темной энергией, которая пронизывает весь космос. Это открытие может привести к новым пониманиям о том, как измеряется время и как оно функционирует в контексте черных и белых дыр.

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Доктор Гилен также упоминает о гипотетическом наблюдателе, который мог бы пройти через черную дыру и оказаться по ту сторону белой дыры. Это абстрактное представление вызывает вопросы о том, что может существовать за пределами того, что мы знаем о черных дырах. В предстоящие месяцы ученые планируют углубиться в изучение связи между временем и темной энергией.

Новое исследование не просто пересматривает представления о черных дырах, но и расширяет понимание структуры Вселенной, гравитации и квантовой механики. Если результаты подтвердятся, это может привести к разработке новых фундаментальных теорий, которые изменят наше восприятие космоса.

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Теги

черные дыры космология темная энергия квантовая механика белые дыры
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