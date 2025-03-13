Компания из Китая анонсировала выпуск первого в мире терапевтического робота с искусственным интеллектом для массажа.

В Китае представили первого в мире терапевтического робота-массажиста с искусственным интеллектом. Этот аппарат может выполнять массаж, используя технологии, которые учитывают индивидуальные потребности каждого человека.

Робот All-Round AI выделяется своей способностью к 3D-визуальной навигации и интеграции традиционной китайской медицины. Он использует технологию мультимодального восприятия, что позволяет ему в реальном времени сканировать тело пользователя и определять ключевые точки для массажа. Система дифференциации синдромов TCM AI, разработанная Deyi Robotics, анализирует данные о здоровье и создает индивидуальные планы терапии.

Например, если пользователь сообщает о болях в плечах, робот автоматически подбирает оптимальные точки для воздействия, настраивает силу и температуру.

Как заверяют производители, роботизированная рука с восемью степенями свободы может имитировать различные техники массажа, включая глубокое разминание. Благодаря алгоритмам восприятия окружающей среды робот может автономно настраивать свое рабочее пространство, адаптируясь к различным сценариям, таким как терапевтические кровати, оздоровительные клубы, салоны красоты и клиники традиционной китайской медицины, обеспечивая терапию с охватом всего тела на 360°.